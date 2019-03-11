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'Trump Meksika sınırına duvar örmek için 8,6 milyar dolar daha isteyebilir'

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’den Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için 2020 bütçesinde 8,6 milyar dolar daha isteyeceği iddia edildi.
'Trump Meksika sınırına duvar örmek için 8,6 milyar dolar daha isteyebilir'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’den Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için 2020 bütçesinde 8,6 milyar dolar daha isteyeceği iddia edildi.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın ek bütçeyi yarın talep edeceğini öne sürdü. Bu oran Kongre’nin geçen 2 yılda sınır projeleri için ayırdığı bütçenin 6 katı.

Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olmasına karşın bu talebin Kongre'de geçmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Trump’ın 2016 seçim kampanyasında kullandığı “duvarı inşa et” sloganının yerini 2020’de “duvarı bitir” sloganının alacağı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Trump, Aralık ayında Kongre’de görüşülen bütçede Meksika duvarına 5,7 milyar dolarlık finansman ayrılmasını istemiş, Kongre’deki Demokratlar bu isteği onaylamamıştı. Trump, Kongre’nin bu hamlesine hükümeti kapatmakla yanıt vermişti. 

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