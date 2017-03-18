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Trump - Merkel görüşmesi 'çok iyi geçti'

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Trump - Merkel görüşmesi 'çok iyi geçti'
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ilk kez yüz yüze görüştü.

NATO, ticari ilişkiler ve Ukrayna, gündemin üst sıralarındaki konulardı. Görüşme sonrası iki lider de görüşmenin "çok iyi" geçtiğini söyledi.

Düzenlenen basın toplantısında Donald Trump, ABD'nin NATO'ya olan güçlü desteğini yineledi ve tüm üye ülkelerin savunma harcamaları yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Trump iki ülkenin önceliğinin "radikal İslami terörizmi bitirmek" olması gerektiğini belirtti.

İki lider görüşme öncesi basına fotoğraf verirken, gazetecilerin el sıkışma pozu isteklerini karşılıksız bıraktı.

Trump: Ticari soyutlanma yanlısı değilim

Merkel'in aynı zamanda dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G-20'nin dönem başkanı olarak gittiği Washington'da, ticaret de öncelikli konular arasındaydı.

Trump, ABD'nin Almanya ile ticaretinin "fevkalade iyi" olmasını beklediği söylerken Almanya Başbakanı Merkel, ABD'nin çekildiği Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakerelerine geri dönmesini umduğunu belirtti.

Trump ise ticari olarak soyutlanma yanlısı olmadığını ancak ticari politikaların daha adil olması gerektiğini ifade etti.

Göçmenlik konusunun da konuşulduğu görüşme sonrası, ABD Başkanı Trump göçmenliğin bir güvenlik sorunu olduğunu ifade etti ve "Göçmenlik bir ayrıcalıktır, hak değil. Göçmenleri ülkelerimize kabul ederken önceliğimiz kendi ulusumuzun güvenliği olmalı" dedi.

Telekulak iddiaları

ABD Başkanı Trump, sçeim kampanyası sürecinde telefonlarının Obama yönetimince dinlendiği iddiasını yinelemekle kalmadı, Merkel'in de telefonlarının dinlenmiş olabileceğini iddia etti.

Ancak Trump bu iddialarına yine bir kanıt göstermedi.

Trump'ın bu iddiası hem Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, hem de ABD Senatosu İstihbarat Kurulu tarafından reddedilmişti.

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