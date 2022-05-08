Trump mitinginde Dr. Öz’ü yuhaladılar

ABD'nin Pennyslvania eyaletinden senatör adayı olan ve ülkenin eski başkanlarından Donald Trump'ın da desteğini alan Dr. Öz tartışma yaratmaya devam ediyor...

Pennsylvania adına senatörlük görevini üstlenen Pat Toomey’nin emekliye ayrılmasıyla boşalacak koltuğa aday olan ve ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın da desteğini alan medyatik isim Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçileri karıştırmaya devam ediyor.

Mitingde ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Dr. Öz’e desteğini sahneye çıkarak gösterdi.

Ünlü televizyoncu Oprah Winfrey ile yaptığı programlarla adını duyuran ünlü doktor Mehmet Öz, geçen yılın sonunda siyasete atılma kararı almış ve kısa bir süre önce de ABD’nin eski başkanı ve Cumhuriyetçiler için bir lider haline gelen Donald Trump’ın desteğini almıştı.

Mitinge katılanlar bir tahta önünde ayaküstü anket yaptı. Ankete katılan az sayıda kişinin çoğu Dr. Öz’ü desteklemediğini beyan ederek, “Dr. Öz, önce Amerika ilkesiyle hareket etmiyor” tarafına çentik attı.

Fakat Trump’ın önceki gün organize ettiği mitingde Dr. Öz bazı miting katılımcıları tarafından yuhalandı. ABD medyasında yer alan haberlerde Dr. Öz’ün isminin geçtiği bazı anlarda mitinge katılanlar yuhaladı.

Yoğun yağmura rağmen çok sayıda Cumhuriyetçi mitinge katıldı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider, “Ünlü doktorun adı tanıtımda iki kez geçti ve ikisinde de yuhalandı, ıslıklandı. Cumhuriyetçilerin senato adayı için yapılan mitingde Trump destekçilerinden bazıları Dr. Öz’ü birkaç kez yuhaladı” ifadesine yer verdi.

“SAHNEYE ÇIKINCA ALKIŞ SESLERİNE KARIŞTI”

Yağmur altında düzenlenen mitingden önce de Dr. Öz’e güvenin olmadığına dikkat çeken ABD medyası, “Greensburg, Pennsylvania’da yapılan etkinlikte Dr. Öz’ün önceden kaydedilmiş videosu da yayınlanırken yaklaşık birkaç bin kişi yuhaladı. Ohio’da ön seçimi kazanan JD Vance ve Trump’ın Dr. Öz’ü destekleme kararı sırasında da adı geçince yuhalama sesleri yükseldi” yorumunu yaptı.

Dr. Öz’ün sahneye çıkmasıyla birlikte alkış ve yuhalama seslerinin birbirine karıştığı da kaydedildi. Business Insider’a konuşan bazı Pennsylvanialılar da Dr. Öz’ün aday olmasından rahatsızlık duyduklarını belirtirken, onun Pennsylvanialı olmamasından memnun olmadıklarını dile getirdi.