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Trump: NATO üyesi Türkiye, Suriye'yi işgal etti, bunu onaylamıyoruz

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna dair açıklama yaptı.
Trump: NATO üyesi Türkiye, Suriye'yi işgal etti, bunu onaylamıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı harekâtı 'kötü bir fikir' olarak nitelendirdi.

 

Trump'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Bu sabah bir NATO üyesi olan Türkiye Suriye'yi işgal etti. ABD bu saldırıyı desteklememektedir ve Türkiye'ye bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu açık bir şekilde söylemiştir. Bölgede hiçbir Amerikan askeri bulunmamaktadır. Siyasi arenaya girdiğim ilk günden beri, bu sonsuz ve anlamsız savaşları, özellikle de ABD’nin fayda görmediklerini- savaşmayı istemediğimi açık bir şekilde söyledim.

Türkiye sivilleri, Hrıstiyanlar dahil olmak şekilde dini azınlıkları korumayı ve herhangi bir insani kriz yaşanmamasını taahhüt etmiştir ve biz de onların bu taahhüte bağlı kalmasını sağlayacağız.

Buna ek olarak Türkiye şimdi yakalanan bütün IŞİD savaşçılarının tutuklu kalmasından ve IŞİD'in hiçbir şekilde tekrar  oluşmamasından sorumludur. Türkiye'nin verdiği taahhütlere uymasını bekliyoruz. Durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz".

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