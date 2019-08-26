Trump: "Neden hortumları atom bombasıyla durdurmuyoruz?"

Hortumlarla atom bombasıyla mücadele etme fikri daha önce de gündeme gelmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın hortum felaketlerinin tartışıldığı bir toplantı sırasında hortumun ABD'ye ulaşmasını engellemek için atom bombası kullanmayı önerdiği iddia edildi.

The Guardian'ın Axios sitesinden aktardığı habere göre, Trump milli güvenlik yetkilileriyle yaptığı bir toplantı sırasında hortum tehditleri gündem geldi. Toplantıda bulunan ismini vermek istemeyen kaynaklar, ABD Başkanı'nın nükleer kullanma önerisinde bulunduğunu söyledi. Buna göre Trump, "Hortumlar Afrika kıyısında oluşuyor ve Atlantik'e doğru hareket ediyor. Hortumun tam ortasına bir bomba bırakırsak durdurmuş oluruz. Neden atom bombası atmıyoruz?" dedi.

Toplantıda bulunan isimsiz kaynak, Trump'a verilen yanıtlardan birinin "Buna bakacağız" olduğunu söyledi.

Axios, Trump'ın atom bombası önerisinin ilk olmadığını aktardı.

Trump, ABD Başkanı seçilmeden önce National Geographic dergisinde hortumlarla mücadelede nükleer kullanma fikrinin son yıllarda gündeme geldiğine ilişkin bir makale yayımlanmıştı.

Beyaz Saray, Axios sitesinin haberine "Başkanın millli güvenlik ekibiyle yaptığı ya da yapmadığı konuşma özel" diyerek yanıt vermeyi reddetti.