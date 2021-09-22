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Trump New York Times ve yeğenine dava açtı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeğeni Mary L. Trump ve ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'a dava açtı…
Trump New York Times ve yeğenine dava açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeğeni Mary L. Trump ve ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'a dava açtı.

Trump'ın söz konusu davayı, mali durumuyla ilgili gazetede 2018'de yayınlanan ve 2019 yılında Pulitzer ödülüne layık görülen makale nedeniyle açtığı ifade edilerek, bu makale ile kendisine vergi beyannamelerini almak için komplo kurulduğunu ileri sürdüğü belirtildi.

Trump, yeğeni Mary Trump ve 3 New York Times muhabiri Susanne Craig, David Barstow ve Russell Buettner'a komplo iddiasıyla açtığı davada karşı taraftan 100 milyon dolar istedi.

“GİZLİLİK ANLAŞMASINI İHLAL ETTİ”

Dava dilekçesinde, “Sanıklar, gizli ve son derece hassas kayıtları elde etmek için sinsi bir komploya giriştiler ve kamuya açık eserlerini haksız yere meşrulaştırma aracı olarak kullanarak, kendi çıkarları için istismar ettiler” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Mary Trump’ın, Fred Trump Sr.’nin mülkünün anlaşma şartları uyarınca ailenin maliyesinin ayrıntılarını kamuya açıklamasını engelleyen bir gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği de ileri sürüldü.

Yeğen Trump ve gazetecilerin “kişisel bir kan davası ve ün, kötü şöhret, beğeni ve finansal bir kazanç elde etme arzusuyla” ve “siyasi gündemlerini ilerletme arzusuyla” hareket ettikleri iddia edildi. 27 sayfalık dava dilekçesinde ayrıca, “Muhabirler Mary Trump'ı durmaksızın aradı ve kayıtları avukatlık ofisinden kaçırarak The Times’a teslim etmeye ikna etti” denildi.

“BAĞIMSIZ MEDYA KURULUŞLARINI SUSTURMA GİRİŞİMİ”

New York Times'tan yapılan açıklamada, davaya itiraz edilmesinin planlandığı aktarıldı. Gazetenin sözcüsü Danielle Rhoades Ha, “Times’ın Donald Trump’ın vergilerini kapsayan makalesi, kamu yararının önüne geçen bir konuda yapılan titiz bir haber olarak vatandaşları bilgilendirmeye yardımcı oldu. Bu dava, bağımsız medya kuruluşlarını susturma girişimi ve buna şiddetle karşı çıkmayı planlıyoruz” dedi.

Mary Trump ise Trump'ı çaresiz olarak nitelendirerek, “Bence o bir kaybeden. Bu çaresizlik. Duvarlar kapanıyor ve duvara yapışacağını düşündüğü her şeyi duvara atıyor. Donald her zaman yaptığı gibi, konuyu değiştirmeye çalışacak” diye konuştu.

Mary Trump daha önce de Trump hakkında geçtiğimiz yıl yayımladığı çok satan kitabı ve ABD medyasına verdiği röportajlarda Trump’ın mali durumu ve ödediği vergilere ilişkin bilgileri New York Times’a verdiğini ifade etmişti. Trump, yeğeninin kitabında yer alan iddiaları sürekli olarak reddetmiş, yayınlanmasını engellemek için dava açmıştı. Trump'ın açtığı yeni dava da Mary Trump’ın kitabının yayımlanmasını durdurma girişiminde bulunduğu Dutchess County’deki New York Eyalet Mahkemesi'nde açıldı.

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