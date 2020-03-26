  • BIST 88.884
  • Altın 335,410
  • Dolar 6,4956
  • Euro 7,0856
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Trump: "New York'u zorlu haftalar bekliyor"

» »
Trump: "New York'u zorlu haftalar bekliyor"
Trump: "New York'u zorlu haftalar bekliyor"

 ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü olan New York'un, virüs ile mücadelede ciddi bir "sorun" olduğunu belirterek, "New York'u zorlu haftalar bekliyor." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

New York, California, Washington, Iowa, Louisiana, Teksas ve Florida eyaletlerini "afet bölgesi" ilan ettiklerini kaydeden Trump, bu ilanın hukuki açıdan öneminin büyük olduğunu kaydetti.

New York'un Kovid-19 salgını konusunda en sıcak bölge olduğunu vurgulayan Trump, "New York şu anda koronavirüs ile mücadelede ciddi bir problem teşkil ediyor. New York'u zorlu haftalar bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'nin bazı kesimlerinde virüsün oldukça az görüldüğünü kaydederek, "ABD'nin büyük bir bölümünde hayat, diğer bölgelerden çok daha önce normale dönecek." diye konuştu.

"VİRÜS ÖNLEMLERİ NE KADAR UZARSA, EKONOMİMİZ O KADAR KÖTÜYE GİDER"

Ekonomiyi bir an önce eski haline getirmek için birçok insanın iş hayatına dönmesi gerektiği açıklamaları ile tepki çeken Trump, bu fikrinin arkasında durduğunu bugünkü basın toplantısında birçok kez vurguladı.

Öte yandan Trump, "Birçok insan işine geri dönmek istiyor. Aceleyle bir şey yapmak istemiyorum. Bilim insanları ve kabine üyeleriyle tekrar görüşüp bir karara varacağız. Yine de bu önlemler ne kadar uzarsa, ekonomimiz o kadar kötüye gider." dedi.

Trump, konuşmasında Avrupa Birliği ve NATO'yu da eleştirerek, "Bazıları bizden yararlandı. Bunlar bizim müttefiklerimizdi. Bizi oyuna getirdiler. Bizim ürünlerimizi ülkelerine almamak için belirli şartlar koydular." dedi.

Hiç kimsenin yaşamını kaybetmesini istemediğini belirten Trump, "Diğer tüm ülkelerden daha çok sayıda test yapıyoruz. Ama yine de tüm ülkenin test yaptırmasına gerek yok. 350 milyon insan niye test yaptırsın? Bu çok saçma." dedi.

Trump yarın Türkiye'nin de içinde bulunduğu G-20 ülkelerinin liderleri ile bir telekonferans yapacaklarını belirterek, "Bu çok ilginç bir toplantı olacak." diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 55 bin 238'e, ölü sayısı 802'ye ulaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump'tan dev şirketlere çağrı: Solunum cihazı üretin23 Mart 2020 Pazartesi 11:05
  • Kolombiya’da hapishanede başlatılan isyanda 23 mahkum öldü23 Mart 2020 Pazartesi 10:10
  • Rahip ‘arabaya servis’ günah çıkarma uygulaması başlattı22 Mart 2020 Pazar 18:10
  • ABD'de bir hastaya koronavirüs tedavisi için 35 bin dolar fatura kesildi22 Mart 2020 Pazar 18:03
  • Pekin’den ABD’ye: “Çin virüsü değil, Trumpandemi”22 Mart 2020 Pazar 14:31
  • Pompeo, Rusya'yı koronavirüs hakkında dezenformasyon yaymakla suçladı21 Mart 2020 Cumartesi 11:54
  • NASA, 2024'te Ay'a yeniden çıkabilmek için roket üreten iki merkezini koronavirüs salgını sebebiyle kapattı20 Mart 2020 Cuma 14:45
  • Bank of America: Covid-19 nedeniyle ekonominin resesyona girdiğini resmen ilan ediyoruz20 Mart 2020 Cuma 14:17
  • Trump 'Çin virüsü' deyip resti çekti: Ben varken imkansız18 Mart 2020 Çarşamba 23:24
  • ABD Başkanı Trump: Kanada sınırı kapatılıyor18 Mart 2020 Çarşamba 20:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti