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Trump: Nisana kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar ‘corona’ aşımız olacak

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Trump: Nisana kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar ‘corona’ aşımız olacak
Trump: Nisana kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar ‘corona’ aşımız olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19’a karşı nisan ayına kadar tüm ABD’lilere yetecek kadar aşıları olacağını belirterek ikinci bir karantinaya gitmeyeceklerini açıkladı, “Yönetim (seçimler) konusunda gelecekte ne olur bilmiyoruz, zaman gösterecektir. Ancak benim yönetimim ikinci bir karantina uygulamayacak” ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlatılan “Warp Speed Operasyonu” hakkında bilgi verdi.

Tarihimizde bu kadar hızlı bir şey gerçekleşmedi’

Son dokuz ayda virüse karşı ülke tarihindeki en büyük seferberliği ilan ettiklerini belirten Trump, “Biz rekor sürelerde tedavi ve aşı geliştirilmesi konusunda öncülük ediyoruz. Tarihimizde bu kadar hızlı bir şey gerçekleşmemişti” dedi.

Trump, Covid-19 için “Çin Virüsü” tanımlamasını kullanmaya devam ederek Pfizer’ın geliştirdiği aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu, yakında buna benzer başka aşıların da ortaya çıkabileceğini belirtti.

Temmuz ayında Pfizer ile ilk etapta 100 milyon, daha sonra da 600 milyon doz aşının geliştirilmesi ve dağıtımı için 1.95 milyar dolarlık anlaşmaya vardıklarını belirten Trump, “Biz çok yakında bu aşıyı onaylayacağız ve yakın zamanda kullanmaya devam edeceğiz. Aşı onaylandığında yönetimimiz aşının dağıtımını organize edecek” diye konuştu.

‘Herkesten çok test yapıyoruz’

Trump, aşının ilk etapta acil yardım çalışanlarına, yaşlılara ve yüksek risk gruplarına dağıtılacağını ifade ederek “Bu ilk etap dağıtımı haftalar içinde yapabiliriz. Şu anda virüsün daha çok yaşlıları etkilediğini biliyoruz. Risk gruplarına aşıyı uygulayarak hastaneye yatış ve ölüm oranlarını düşüreceğiz. Şu anda vaka sayımız yüksek, bunun nedeni de bizim herkesten çok test yapıyor olmamız” ifadelerin kullandı.

Yakın zamanda milyonlarca doz aşıya sahip olmayı planladıklarını kaydeden Trump, “Aşılar son onayları bekliyor. Nisana kadar tüm nüfusa yetecek kadar aşımız olacak” dedi.

Trump, aşıya güvenmediğini söyleyen New York Valisi Andrew Cuomo’ya da yüklenerek “Ne yazık ki New York Valisi bize aşıyı dağıtmamız için izin verene kadar bu eyalete aşı dağıtamayacağız. Birçok insanın aşıyı istediğini biliyorum ama Vali izin vermiyor” ifadelerini kullandı.

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