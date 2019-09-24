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Trump Nobel ödülü alabileceğini iddia etti: Ama adil dağıtmıyorlar

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ABD Başkanı Donald Trump, Nobel ödülü alabileceğini, ancak ödülün adil dağıtılmadığını savundu.
Trump Nobel ödülü alabileceğini iddia etti: Ama adil dağıtmıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel ödülü alabileceğini, ancak ödülün adil dağıtılmadığını savundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Pek çok şey için Nobel ödülü alacağımı düşünüyorum, eğer adil dağıtırlarsa, ama öyle yapmıyorlar” dedi.

Bir önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın Nobel ödülü almasını eleştiren Trump, “Bir tane Obama'ya verdiler, göreve başlamasından sadece sekiz ay sonra. Neden aldığı konusunda bir fikri yoktu ve biliyor musunuz, bu, onunla aynı fikirde olduğum tek konu” diye konuştu.

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