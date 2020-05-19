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Trump Obama'yı 'beceriksiz' ve 'en kötü başkanlardan biri' olarak niteledi

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Trump Obama'yı 'beceriksiz' ve 'en kötü başkanlardan biri' olarak niteledi
Trump Obama'yı 'beceriksiz' ve 'en kötü başkanlardan biri' olarak niteledi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesini eleştiren eski ABD Başkanı Barack Obama'yı "beceriksiz" ve "ülkenin en kötü başkanlarından biri" olarak niteledi.

Trump, gıda sektörü ve restoran yöneticileri ile Beyaz Saray’da yaptığı yuvarlak masa toplantısında gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

ABD Adalet Bakanı William Barr'ın Rusya Soruşturmasına yönelik incelemeye eski Başkan Barack Obama ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı dahil etmeyeceğini açıklamasına ilişkin yorumda bulunan Trump, bu karara şaşırdığını söyledi.

Obama ve Biden'ın Rusya Soruşturmasında kendisini suçlayacak bir şey olmadığını en başından beri bildiğini savunan Trump, "Obama ve Biden'ın bana kurulan tezgaha dahil olduğundan şüphem yok. Bu tarihimizdeki en kötü siyasi skandal." yorumunda bulundu.

Trump, Obama'nın, yönetiminin Covid-19 ile mücadelesini eleştirmesine ilişkin ise "Obama, beceriksiz bir başkandı. ABD tarihindeki en kötü başkanlardan biriydi. Bize dağılmış bir ordu ve DEAŞ'ı bıraktı. Biz DEAŞ'ı tamamen temizledik." diye konuştu.

Obama yönetiminin kendilerine "bozuk bir sağlık sistemi" bıraktığını da öne süren Trump, bu konuda da salgın sürecinde kendilerinin gayet iyi iş çıkardığını savundu.

"DSÖ SON DÖNEMDE ÇOK ÜZÜCÜ İŞLER YAPTI"

Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan ve bugün başlayan 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) neden konuşmadığının sorulması üzerine, "Orada konuşmamayı seçtim, DSÖ son dönemde çok üzücü işler yaptı." diye konuştu.

DSÖ'ye kendileri 450 milyon dolar ödeme yaparken, Çin'in sadece 38 milyon dolar ödediğini vurgulayan Trump, "DSÖ Çin'in kuklası. Çin merkezli hareket ediyor." dedi.

Trump, DSÖ ile ilgili ilerleyen günlerde yeni duyuruları olacağının da altını çizdi.

Çin'in Covid-19 salgınını en başında durdurabilecekken virüsün tüm dünyaya yayılmasına neden olduğunu iddia eden Trump, "Çin bu salgından dolayı sorumlu tutulmalı. Tüm dünyaya zarar verdi." görüşüne yer verdi.

TRUMP SITMA İLACINI KULLANDIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan Trump, Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği ve ülkede tartışmalara yol açan "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacına ilişkin de ilginç bir açıklamada bulundu.

"Son birkaç haftadır, önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum." diyen Trump, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurguladı.

GEÇMİŞ YÖNETİMLERE SİLAH ALIMINI ZORLAŞTIRDIKLARI SUÇLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Müfettişi Steve Linick’in görevden alınmasına ilişkin ise Trump, "Ben bu kişiyi şahsen tanımam. Dışişleri Bakanı Pompeo, benden bu kişiyi görevden almamı istedi, ben de yaptım. Ona, Linick'i kimin atadığını sordum, Obama'nın atadığını söylediler, ben de öyleyse onu görevden alırım dedim." değerlendirmesinde bulundu

Trump, Linick'in ayrıca Pompeo'nun Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah satışının hızlandırılması talimatını soruşturduğu iddiasına ilişkin şöyle konuştu:

"Bir ülke bize silah almak için bir servet ödediğinde bu anlaşma bir an önce yapılmalı. Sizin neyden bahsettiğinizi bilmiyorum ama bizden silah almak isteyen birçok ülke var. Biz onların bizden silah almasını zorlaştırırsak giderler Çin'den ve Rusya'dan alırlar. Geçmiş yönetimler silah alımını çok zorlaştırmışlar, kimse de bizimle iş yapmak istememiş." dedi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki insan hakları ihlaline işaret eden bir muhabirin, "Peki silah sattığınız ülke insan haklarını ihlal etse bile yine hızlı bir anlaşma ister misiniz?" sorusuna ise Trump, "Bilmiyorum, bu konuda hiçbir şey duymadım." diye yanıt verdi. 

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