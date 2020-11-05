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Trump oy sayımlarının durdurulmasını istedi

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ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde oy sayımının durdurulması çağrısı yaptı. Trump, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını ileri sürüyor.
Trump oy sayımlarının durdurulmasını istedi

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçları, bazı eyaletlerdeki oy sayım işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle henüz açıklanmadı.

Cumhuriyetçilerin adayı, mevcut başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasındaki yarış sürerken, Trump bazı eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargıya başvurdu.

Seçimin ilk günü açıklama yapan Trump, bir yandan zaferini ilan ederken, diğer yandan seçimlerde hile yapıldığını ileri sürdü. Ancak Trump iddiasıyla ilgili dayanaklar sunmadı.

Trump, bugün de yeniden rakibi Biden karşısında zonlandığı seçimlerde  halen devam eden oy sayım işlemlerinin durdurulmasını istedi.

Trump, 14 saat aradan sonra Twitter hesabından "Sayımı durdurun!" mesajı paylaştı.

Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Trump'ın yarıştığı 59'uncu başkanlık seçiminde şu ana kadar Biden'ın 253, Trump'ın ise 214 delege çıkarabildikleri belirtiliyor. 270 delege kazanan aday başkan seçilecek.

Şu sıralarda Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde oy sayımı sürüyor. Ülkenin kaderini değiştirecek bu eyaletlerden 71 delege seçilecek. 11 delege çıkaracak olan Arizona ile 6 delegenin seçileceği Nevada eyaletleri kilit rol oynuyor. Bu eyaletleri kazanan aday seçilmiş olacak.

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