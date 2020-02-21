Trump ‘Parazit’in ‘en iyi film Oscar’ı almasını ‘eleştirdi’: Güney Kore’yle yeterince sorunumuz var

ABD Başkanı Donald Trump, Akademi Ödülleri’nde bir ilki gerçekleştirerek en iyi film Oscar’ı alan Güney Kore filmi ‘Parazit’ hakkındaki görüşlerini seçmenleriyle paylaştı. ‘Parazit’ İngilizce olmayıp bu ödülü alan ilk film.

Trump, Colorado eyaletindeki seçim kampanyasında konuşurken 9 Şubat’ta verilen Oscar ödüllerine de değindi. “Bu arada Akademi Ödülleri bu sene ne kadar kötüydü değil mi? İzlediniz mi” diye konuya giren Trump sözlerini Oscar ödülü sunucusu taklidi yaprak sürdürdü: “Ve kazanan… Güney Kore’den bir film. Güney Kore ile ticari anlamda yeterince sorunumuz var zaten. Bir de üstüne en iyi film ödülü veriyorlar. Film iyi miydi? Bilmiyorum.” Ödül açıklandığında en iyi yabancı dilde film kategorisi sandığını anlatan Trump “Böyle bir şey daha önce olmuş muydu” diye sordu.

Dağıtımcı: Normal, Trump’ın okuması yok

ABD’de altyazılı olarak gösterime giren filmin dağıtımcı firması Neon bu talihsiz açıklamanın videosunu “Anlaşılabilir bir durum, okuması yok” notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Brad Pitt: Küçük zeki adam!

Trump ödül konuşması sırasında kendisini eleştiren Brad Pitt’i de atlamadı. Pitt en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldığı sırada Trump hakkındaki azil duruşmalarına gönderme yaparak “Burada 45 saniyelik konuşmaya hakkım olduğunu söylediler ki bu Senato’nun John Bolton’a verdiği süreden daha fazla” demişti. Azil soruşturmasında Trump aleyhine kanıt sunması beklenen ulusal güvenlik danışmanı Bolton’a duruşmalar sırasında söz verilmemişti.

Trump, ödüllü oyuncu için “Hiçbir zaman hayranı olmadım. Küçük ‘zeki’ adam çıkıp konuşması yaptı. Küçük ‘zeki’ adam” ifadelerini kullandı.