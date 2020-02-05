Trump Pelosi’nin Elini Sıkmadı, Pelosi Trump’ın Konuşma Metnini Yırttı

Senato’da azil talebiyle yargılanan ve aklanması beklenen Başkan Donald Trump ABD Kongresi’nde “Birliğin Durumu” konuşmasını yaptı. 80 dakikalık konuşmasında azil sürecine değinmeyen Trump ulusal güvenlik ve ekonomiyi öne çıkardı. Konuşmaya asıl damga vuransa, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Trump’ın konuşma metnini yırttığı anlar oldu.

Başkan Donald Trump, geçen Aralık’ta hakkında azil sürecini başlatan Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden ABD kamuoyuna “Amerika’nın Muhteşem Dönüşü” temalı konuşmasıyla seslendi. Trump, konuşmasına başlamadan önce Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden 2020 başkanlık seçimine atıfla “4 yıl daha” sloganları yükseldi.

Başkan Trump’ın hemen arkasında her kamera açısında görünecek şekilde, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve azil sürecine liderlik eden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yer aldı.

“Görevini kötüye kullanma” ve “Kongre’nin çalışmasını engelleme” suçlarıyla itham edildiği azil davasında gergin bir dönemden geçen Trump ve Pelosi, Ekim ayından bu yana birbiriyle konuşmamıştı. Nancy Pelosi, Trump konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkarken, Başkan’a elini uzattı. Ancak Trump tokalaşmayınca Pelosi hızla elini geri çekti.

Nancy Pelosi, Başkan Trump’ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ederken, normal koşullarda kullandığı “önemli ayrıcalık ve büyük bir şeref” ifadelerini kullanmadı, “Huzurlarınızda ABD Başkanı” demekle yetindi.

AZİL DAVASINI ÖNE ÇIKARMADI, İÇ POLİTİKA VE ULUSAL GÜVENLİĞİ VURGULADI

Cumhuriyetçi Parti içindeki müttefikleri Başkan Trump’a “Birliğin Durumu” konuşmasında ABD toplumunu kutuplaştıran azil tartışmasından uzak durması çağrısında bulunmuştu. Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley de Salı günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Konuşma metnini okudum. ‘Azil’ sözcüğüne rastlamadım” demiş, Başkan Trump da “Çok şey başardık. Çok çok pozitif bir mesaj vermeyi planlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Trump kendi partisinden gelen çağrıya büyük ölçüde uydu. Trump Cumhuriyetçiler tarafından sıklıkla ayakta alkışlanan ve 80 dakika süren konuşmasına “3 yıl gibi kısa bir zamanda Amerika’nın Düşüşü zihniyetini paramparça ettik. Kısa süre önce hayal edilemez bir hızda ilerliyoruz” diye girdi. Bolca rakam verdiği konuşmasının ilk bölümünü ekonomi ve ticarete ayırdı.

2020’deki başkanlık seçimi öncesindeki kritik süreçte yaptığı konuşmayı kendi iktidarının, ekonomi, ticaret anlaşmaları, istihdam, göçmen politikası, sağlık sistemi, ceza reformu, kürtaj tartışması, ABD ordusuna yatırım gibi iç politika başlıklarına ayırdı. Ulusal güvenlik ve dış politika başlıklarında ise İran’la gerilim, Afganistan savaşı ve IŞİD’le mücadele ön plandaydı.

KASIM SÜLEYMANİ VE BAĞDADİ OPERASYONLARINI ÖVDÜ

ABD Başkanı, 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta nokta atışı bir operasyonla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi ve 26 Ekim 2019’da ABD özel kuvvetlerinin operasyonunda öldürülen IŞİD Lideri Ebu Bekir El Bağdadi’yi öne çıkardı. Süleymani için bir kez daha “dünyanın bir numaralı teröristi” ifadesini kullandı.

Trump’ın konuşmasını dinleyenler arasında, Beyaz Saray’ın Kasım Süleymani’nin tedarik ettiğini savunduğu patlayıcılarla Irak’ta düzenlenen bir bombalı saldırıda hayatını kaybeden ABD askeri Christopher Hake’in eşi ve oğlu da vardı.

PELOSİ TRUMP’IN KONUŞMA METNİNİ YIRTTI

Trump’ın konuşmasına damga vuran görüntü ise konuşmanın sonunda geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın konuşmasını tamamlamasının ardından konuşma metnini yırttı.

Sosyal medyada Amerikalı gazetecilerin paylaştığı haberlere göre, Pelosi salondan çıkarken “Konuşma metnini neden yırttınız?” sorusuna “Diğer seçenekleri düşününce bu yapılacak en kibar şeydi” yanıtını verdi.

Beyaz Saray’dan Pelosi’ye tepki gecikmedi. Beyaz Saray’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın konuşmasında yer verdiği isimler ve konu başlıklarından öne çıkanlar sayıldı.

Mesajda, “Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi hala hayatta olan son havacılardan birini, 21 haftalıkken doğan ve yaşama tutunan bir çocuğu, Rock Jones ve Kayla Mueller’ın yas tutan ailelerini ve bir ABD askerinin ailesiyle buluşmasını yırtıp attı. İşte onun mirası bu” ifadeleri kullanıldı.

ABD Kongresi’nin en genç üyesi olan Demokrat Alexander Ocasio Cortez ve bazı Demokrat Kongre üyeleri ise Trump’ın konuşmasını boykot etti.

DEMOKRATLAR’DAN TRUMP’A YANIT KONUŞMASI

Başkan Trump’ın göreve geldiğinden bu yana yaptığı üçüncü “Birliğin Durumu” konuşmasına Demokratlar adına cevap niteliği taşıyan konuşmayı da bu yıl Michigan Valisi Gretchen Whitmer yaptı.

Demokrat Partili vali konuşmasında çalışan kesimin desteğini almak amacıyla sağlık sigortası ve sağlık sistemindeki sorunları ve bu sorunlara partinin getirdiği çözüm önerilerini gündeme getirdi. Whitmer, “Çok basit. Demokratlar sağlık sistemini iyileştirmeye, Washington’daki Cumhuriyetçilerse bunu sizin elinizden almaya çalışıyor” dedi.

“Başkan’ın borsa konusunda ne dediğinin bir önemi yok. Önemli olan milyonlarca kişinin geçinmekte zorlandığı, ay sonunda ulaşım giderleri, öğrenci kredileri ve reçeteli ilaçların masraflarını ödedikten sonra elinde para kalmadığı gerçeği” şeklinde konuştu.

AMACI AZİL DAVASINI GERİDE BIRAKIP 2020’Yİ KAZANARAK TARİHE GEÇMEK

Eski Başkan Bill Clinton da 1999 yılında Birliğin Durumu konuşmasını hakkında azil sürecinin devam ettiği sırada yapmıştı.

ABD siyasi tarihinde görevden azledilmesi talebiyle yargılanan üçüncü başkan olan Trump, buna rağmen ABD başkanlık seçimlerini ikinci kez kazanan başkan olarak tarihe geçmek istiyor.

TRUMP’IN PERFORMANSINI ONAYLAYANLARIN ORANI YÜKSELDİ

Başkan Donald Trump, başkanlık performansına verilen desteğin ölçüldüğü Gallup anketlerinde bugüne kadar yüzde 50 oranına ulaşamamıştı. Salı sabahı açıklanan Gallup anketinde ise bu orana yaklaştı. Ankete katılanların yüzde 49’u genel olarak Trump’ın performansını onaylıyor.

Ankete katılan Cumhuriyetçiler’de bu oran yüzde 94’e kadar çıkıyor. Bu oran geçtiğimiz aya yani Trump’ın Senato’daki azil davası başlamadan önce yapılan ankete kıyasla 6 puan artışa işaret ediyor. Ankete katılan Bağımsızlar’ın da yüzde 42’si Trump’ın başkan olarak performansına onay veriyor. Bu da yine geçen ayki ankete kıyasla 5 puanlık bir artış olduğunu gösteriyor.

TRUMP’IN SENATO’DA AKLANMASINA BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI

Ankete katılanlar, Trump’ın 2020’de yeniden seçilmeyi hak edip etmediği konusunda ise ikiye bölünmüş durumda.

Gallup’un son anketin verilerine ilişkin internet sitesinde yer alan analizde, Trump’a son ankette desteğin artmış olmasının iki sebeple artmış olabileceği tespiti yer aldı. Bu sebeplerden biri hakkında başlatılan azil davası, diğeri de güçlü ekonomik veriler.

Gallup’un anket analizinde, artışın sebebinin azil davası olması halinde, destek oranının bir süre sonra azil davası öncesindeki seviyeye gerileyebileceği ancak ekonomiye bağlı olması durumunda ise yıl içinde destek oranının daha da artabileceği yorumu yapıldı.