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Trump, Pelosi'nin gezisini iptal etti

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ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin yurt dışı ziyaretini federal hükümetin kısmen kapanması dolayısıyla iptal etti. Amerikan heyetinin Davos’a da gitmeyeceği açıklandı.
Trump, Pelosi'nin gezisini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump ülkesinde bir aya yaklaşan bütçe krizi nedeniyle Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin yurt dışı gezilerini iptal etti.

Trump, Pelosi'ye gönderdiği mektupta,"Federal hükümetin kısmen kapalı olması dolayısıyla planlanan Brüksel, Mısır ve Afganistan ziyaretlerini ileri bir tarihe ertelendiğini" bildirdi.

ABD Başkanı, Pelosi ve heyetine seyahatte kullanılacak askeri uçağı tesis etmeyi reddetti ve Pelosi'nin istediği takdirde tarifeli uçakla bu seyahatlari gerçekleştirebileceğini vurguladı.

Pelosi'nin, Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Cuma günü bir görüşme yapması planlanmıştı.

Trump, ardından ABD heyetinin Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına da katılmayacaklarını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, "Başkan Donald Trump'ın bu kararı hükümetin kısmen kapanması dolayısıyla kamuda görevli yaklaşık 800 bin kişinin maaşlarının ödenememesi karşısında bu insanlara duyulan saygıdan aldığını" söyledi. Trump öncesinde kendi Davos ziyaretini de iptal etmişti.

 

Pelosi'nin Mektubu

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Trump'ın bu kararından bir gün önce ABD Başkanı’nın federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açan bütçe tartışması nedeniyle Kongre'de 29 Ocak'ta yapacağı konuşmayı ertelemesi ve yazılı bir açıklamayla yetinmesi çağrısında bulunmuştu.

Pelosi buna güvenlik çekincelerini sebep göstermişti. Pelosi, Başkanı korumakla görevli olan gizli servis ve Federal Güvenlik Bakanlığı'nda yaklaşık dört haftadır maaşların ödenmediğine dikkat çekmişti.

Meksika sınırına yapılması planlanan duvar inşaatı için Kongre'nin onayına ihtiyaç duyan ABD Başkanı Donald Trump, fon talepleri yerine gelene kadar federal hükümetin kapalı kalacağını duyurmuştu.  ABD'de hükümet şimdiye kadarki en uzun süre olan 27 gündür kapalı.

ABD'de hükümetin kapanması, kamu kurum ve kuruşlarında hizmetlerin askıya alınması, memurların maaşlarının ödenememesi anlamına geliyor.

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