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Trump Pensilvanya'ya gidiyor

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Trump Pensilvanya'ya gidiyor
Trump Pensilvanya'ya gidiyor

ABD Başkanı Trump'ın yeniden seçim kampanyası danışmanları, 20 Seçmen Kurulu delegesiyle seçim için oldukça kritik bir noktada olan Pennsylvania'ya gidiyor. Danışmanlar, Philedelphia'da bir basın toplantısı düzenleyecek. 

Danışmanların yanısıra Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani de Phildelphia'ya gitmek üzere yola çıktığını söyledi. 

Pennsylvania'da oy sayımı yavaş ilerliyor. Eyaletin yönetimi yarın bir sonuç açıklamayı umduklarını ifade etti. 

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