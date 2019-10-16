Trump: PKK, IŞİD'den daha kötü

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye harekatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak harekatın kendisini şaşırtmadığını söyleyerek "PKK, IŞİD'den daha kötü" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donal Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının kendini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Trump, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın kararı beni şaşırtmadı. Uzun süredir bunu yapmak istiyordu, uzun süredir Suriye sınırına asker yığıyordu" yanıtını verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çektiklerini anımsatan Trump, "(Türkiye ile YPG) uzun süredir savaşıyor. Suriye sınırında da savaşıyorlar. Burası Suriye sınırı. Ben de niye dostumuz olmayan bir ülkenin (Suriye) topraklarını koruduğumuzu soruyorum. Suriye'nin de Kürtlerle ilişkisi var ve onlar da melek değil. Kim melek ki?" ifadesini kullandı.

''Bölgede herkes IŞİD’den nefret ediyor. Rusya, İran, Suriye…Belki birazcık daha az boyutta Türkiye. Hepsi IŞİD’den bizim kadar nefret ediyor. Burası onların bölgesi. Biz 7 bin mil uzaktayız'' diyen Trump, ABD'nin IŞİD ile de mücadele ettiğine değinerek, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen IŞİD'den daha kötü" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Suriye’nin kuzeydoğusuna harekat düzenlemesi için yeşil ışık vermediğini ifade eden Trump, “Pence ve Erdoğan görüşmesi başarılı geçmezse yaptırımların Türkiye’yi mahvedeceğini” söyledi.



Trump, ''Suriye ve Türkiye’nin konu ile ilgili tartışacaklarını belki de kavga edeceklerini' ifade etti.