  • BIST 102.329
  • Altın 184,056
  • Dolar 4,4426
  • Euro 5,2481
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Trump, porno yıldızına para ödendiğini resmen kabul etti

» »
ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Michael Cohen'in porno yıldızı Stormy Daniels'a Trump ile yaşadığını iddia ettiği ilişki konusunda sessiz kalması için yapılan anlaşma çerçevesinde ödediği parayı verdiğini resmen kabul etti
Trump, porno yıldızına para ödendiğini resmen kabul etti

Hükümet Etik Bürosu, Trump'ın daha önce yaptığı mali bildirimde ifşa etmiş olması gerektiğini söyledi.

Bildirimde, Trump'ın Cohen'e 2016'da 100 bin ila 250 bin dolar masraf ödemesi yaptığı görülüyor.

Trump daha önce Stormy Daniels'a ödenen 130 bin doları bildiğini reddediyordu.

Beyaz Saray, bildirimin dipnotunda ödemenin "şeffaflık adına" ifşa edildiğini belirtti ve bu bilgiyi aslında açıklamak zorunda olmadıklarını savundu.

Ancak Hükümet Etik Bürosu (OGE) yazdığı mektupta "Cohen'e yapılan ödemenin bir yükümlülük olarak bildirilmesi gerektiğini" söyledi.

Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'e hitaben yazılan mektupta, Başkan'ın bu yılki ve geçen yılki mali bildirimini yolladığını söyledi ve "ifşaatı yürütmekte olduğunuz herhangi bir soruşturmayla ilgili bulabilirsiniz" dedi.

Rosentein, Adalet Bakanlığı'nın, Trumh'ın yardımcılarının Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahalesi iddiaları konusundaki soruşturmayı yürütüyor.

'Otel odasında cinsel ilişki'
Stormy Daniels'a yapılan ödeme, Trump açısından potansiyle bir yasal sorun, çünkü yasadışı bir kampanya ödemesi olarak da görülebilir.

FBI geçen ay Cohen'in evine bir baskın yapıp, Daniels ile yapılan anlaşmaya dair belgeleri ele geçirmişti. Cohen'in adli bir soruşturma altında olduğu belirtiliyor.

Asıl adı Stephanie Clifford olan Daniels, Trump ile 2006'da bir otel odasında cinsel ilişkiye girdiğini iddia ediyor. Trump'ın avukatı ise müvekillinin iddiayı "şiddetle reddettiğini" söylüyor.

Daniels'ın iddiası doğru çıkarsa, bu durum Başkan'ın, eşi Melania Trump'ın çiftin oğulları Barron'ı dünyaya getirmesinden birkaç ay sonra porno yıldızıyla ilişkiye girdiği anlamına geliyor.

Trump geçen ay Cohen'ın başkanlık seçimlerinden hemen önce Daniels'a ödeme yaptığından haberi olmadığını söylemişti.

Trump'ın Cohen'e yaptığı ödeme ilk olarak iki hafta kadar önce, Trump'ın bir diğer avukatı Rudy Giuliani tarafından bir televizyon söyleşisinde dogrulanmıştı.

Guiliani ödemenin Daniels'ın "sahte ve şantaj amaçlı" iddialarını konusunda sessiz kalması için yapıldığını savunmuştu.

Trump ise Giuliani'nin "doğruları öğrenmesi gerektiğini" söylemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rodman: Kim'e Trump'ın kitabını verdim, barış yolunu açtım02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:56
  • Trump’tan Kore açıklaması27 Nisan 2018 Cuma 17:01
  • Kadın gazeteciyi parçalara ayıran Danimarkalı mucide cezası verildi25 Nisan 2018 Çarşamba 15:46
  • ABD ve müttefiklerinin yalanı ortaya çıktı25 Nisan 2018 Çarşamba 12:58
  • Natalie Portman’ın İsrail'in ödülünü reddetti24 Nisan 2018 Salı 11:32
  • Nikaragualı gazeteci Facebook canlı yayınında vurularak öldürüldü22 Nisan 2018 Pazar 16:24
  • Küba'nın yeni devlet başkanı Diaz-Canel20 Nisan 2018 Cuma 18:25
  • Küba'da bir dönem kapanıyor mu?18 Nisan 2018 Çarşamba 19:36
  • Son Dakika: 10 binlerce Türk gözaltına alındı18 Nisan 2018 Çarşamba 16:13
  • ABD'den Türkiye'ye tehdit18 Nisan 2018 Çarşamba 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti