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Trump - Putin görüşmeleri yayınlanabilir

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Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Schiff, Kongre’nin Başkan Trump’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ve diğer dünya liderleriyle telefon konuşmalarının dökümünü almaya kararlı olduğunu söyledi.
Trump - Putin görüşmeleri yayınlanabilir

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Schiff, Kongre’nin Başkan Trump’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ve diğer dünya liderleriyle telefon konuşmalarının dökümünü almaya kararlı olduğunu söyledi. Schiff, Başkan’ın ulusal güvenliği tehlikeye atmış olabileceğini de iddia etti. 

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre NBC televizyonuna yaptığı açıklamada Schiff, Putin’le ve diğer liderlerle Başkan arasında yapılan telefon görüşmelerinin ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini görmek için bu dökümlerin açıklanmasının bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

İstihbarat çevrelerinden bir muhbir, Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde yeniden başkan seçilmesine yardımcı olabilecek siyasi bir istekte bulunarak görevini kötüye kullandığı şikayetinde bulunmuştu. İddianın ortaya çıkmasının ardından Trump'la ilgili azil süreci başlatıldı.

Schiff ABC televizyonuna yaptığı açıklamada muhbirin İstihbarat Komisyonu’yla anlaşarak bir oturumda yer almayı kabul ettiğini bildirdi.

Kongre üyeleri bir süredir muhbirin kimliğini koruyacak ve onu temsil edecek avukatlara üst düzey güvenlik izni alacak lojistiği sağlamak için uğraşıyordu.

Şikayette muhbir ayrıca Beyaz Saray avukatlarının yabancı liderlerle yapılan görüşmelerin kaydedildiği ve saklandığı gizli sunucudun kaldırılması talimatını verdiğini de söylemişti.

Schiff ise bu görüşmelerin gizli bir sunucuda saklanıyor olması halinde bunların hepsini görmeye kararlı olduklarını söyledi.

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