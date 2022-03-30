Trump, Putin’den Yardım İstedi: Biden’la İlgili Gerçekleri Açıkla

Trump, Putin'e, halefi Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'da biyoloji laboratuvarlarını finanse ettiği iddiaları konusunda elindeki bilgileri paylaşma çağrısı yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunarak Biden ailesinin faaliyetleriyle ilgili bilgileri açıklamasını istedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna’daki biyoloji laboratuvarlarının ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’e ait bir vakıf tarafından finanse edildiğini öne sürmüştü. Pentagon kontrolünde olduğu söylenen bu laboratuvarlarda biyolojik silahlar için kullanılabilecek patojenler üretildiği iddia edilmişti.

Bu iddialara değinen Trump, “Bence Putin bunun yanıtını biliyor ve bunları açıklamalı. Cevabı biz de bilmeliyiz” dedi.

ABD Adalet Bakanlığı, daha önce Hunter Biden'a yönelik mali suç, para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. ABD Başkanı'nın oğlu ise iddiaları reddediyor.