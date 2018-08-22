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Trump resmen duyurdu! AB'ye otomobil şoku, gümrükler artıyor....

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Trump resmen duyurdu! AB'ye otomobil şoku, gümrükler artıyor....ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği´nden (AB) ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söyledi
Trump resmen duyurdu! AB'ye otomobil şoku, gümrükler artıyor....

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği´nden (AB) ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söyledi. Trump daha önce Avrupa'dan gelen otomobillere yüzde 20-25 arasında ek vergi uygulanabileceğini açıklamıştı.

Batı Virginia´da katıldığı bir seçim kampanyasında Trump, "AB´den ABD´ye gelen tüm otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız" dedi.

Trump´ın açıklamaları, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross´un otomobil vergilerine ilişkin raporun ertelendiğine ilişkin iddiaların ardından gelirken, The Wall Street Journal´da yer alan habere göre Ross raporun Avrupa Komisyonu, Meksika ve Kanada ile süren görüşmeler sebebiyle ertelendiğini ve yayınlanması için henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti.

Trump daha önce Avrupa'dan gelen otomobillere yüzde 20-25 arasında ek vergiuygulanabileceğini açıklamıştı.

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