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Trump: Rusya bağlantısı saçmalığı, Clinton'un hatalarını örtme amacı taşıyor

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Trump: Rusya bağlantısı saçmalığı, Clinton'un hatalarını örtme amacı taşıyor
Rusya'yla ilişkisi olduğuna dair haberleri saçma olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, bu iddiaların Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'un seçim kampanyası sırasında yaptığı hataları örtme amacı taşıdığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya bağlantısı saçmalığı, yalnızca Hillary Clinton'ın kaybettiği kapmanyasındaki hatalarını örtme girişimi" diye yazdı.

Trump, bir diğer paylaşımında ise "Yalan haber medyası, komplo teorileriyle ve nefret söylemleriyle kafayı bozmuş durumda. MSNBC ve CNN izlenmeyecek durumda. Fox ise harika!" diyerek ABD medyasını eleştirdi. Yazılı basını da hedef alan Trump, ABD istihbaratının New York Times ve Washington Post'a yasalara aykırı biçimde bilgi servis ettiğini savundu ve Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ile Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) işaret etti.


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