Trump: Rusya ile iyi geçinmek ülkemiz ve dünya için bir kazanç

ABD Başkanı Donald Trump Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini savunan ABD'li istihbarat kurumlarını desteklediğini söyledi.

Ancak Trump, bu iddiları reddeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in samimiyetine inandığını belirterek Rusya ile ilişkileri geliştirmesine karşı çıkanları eleştirdi.

Vietnam'ın Hanoi kentinde Vietnam Devlet Başkanı Tran Dại Quang ile birlikte basın toplantısı yapan Trump'tan önceki gün Air Force One uçağındaki açıklamasında Moskova'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerini asla etkilemeye çalışmadığı konusunda Putin'in ısrarıyla ilgili sözlerini netleştirmesi istendi.

'PUTİN, RUSYA'NIN SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR'

Trump soruya "Bence o (Putin) kendisinin ve Rusya'nın seçimlere müdahale etmediğini düşünüyor. O istediği şeye inanabilir. Ben istihbarat kurumlarımızla birlikteyim, onlara inanıyorum."

Mayıs ayında ABD istihbarat kurumlarının direktörleri, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği konusunda analistlerinin vardığı sonucu desteklediklerini Kongre'ye söylemişti.

CNN Saturday'e konuşan Trump'ın göreve getirdiği CIA Direktörü Mike Pompeo da bu değerlendirmeye hala inandığını söylemişti.

'RUSYA'YA ÇOK AMA ÇOK AĞIR YAPTIRIM YAPILDI'

Trump Rusya ile ilişkilerin iyileştirmesi vaktinin geldiğini söyledi.

ABD Başkanı "Rusya'ya çok ama çok ağır yaptırım yapıldı. Çok üst düzeyde yaptırıma uğradılar ve bu kısa süre önce gerçekleşti. Artık bitkin düşmüş ve kırılmış bir dünyayı iyileştirmeye dönme vakti. Rusya ile dostça geçinmenin bir engel değil ülkemiz ve dünya için bir kazanç olduğunu düşünüyorum" dedi.

​'NE ZAMAN RUSYA İLE İYİ İLİŞKİLERİN İYİ BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAYACAKLAR?'

Trump, sabah saatlerinde konuyla ilgili Twitter'dan da açıklamalarda bulundu, Rusya ile iyi ilişkiler kurulmasını istedi.

Trump, "Ne zaman dışarıdaki o kıskananlar ve aptallar Rusya ile iyi ilişkilerin kötü değil iyi bir şey olduğunu anlayacak? Her zaman siyasetle oynuyorlar. Bu ülkemiz için kötü. Kuzey Kore'yi, Ukrayna'yı, Suriye'yi ve terörizmi çözmek istiyorum. Ve Rusya çok yardım edebilir" ifadelerini kullandı.

​'BEN KİM'E ASLA KISA VE ŞİŞMAN DEMEDİM'

Trump Twitter'daki açıklamasında kendisini 'yaşlı' diye niteleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a da yanıt verdi.

Trump "Neden Kim Jong-un beni yaşlı diye çağırsın ki. Ben onu asla 'kısa ve şişman' diye nitelemedim" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca "Onun arkadaşı olmak için elimden geleni yapıyorum. Ve belki bir gün bu gerçekleşir" diye yazdı.

Trump, Hanoi'deki basın toplantısında da geçen hafta 'sapkın diktatör' olarak nitelediği Kim Jong-un ile arkadaş olma fikrinin şaka olmadığı konusunda ısrar etti.

ABD Başkanı "Bu kesinlikle bir ihtimal. Eğer bu olursa, iyi bir şey olur" dedi.

'SAVAŞ DEĞİL BARIŞ İSTİYORUZ'

Trump Hanoi'deki basın toplantısında ABD olarak Kore yarımadasında savaş değil barış istediklerini de söyledi.

'Şİ, KUZEY KORE'YE YAPTIRIMLARI ARTTIRACAĞINI SÖYLEDİ'

Trump Twitter'daki açıklamalrında ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuzey Kore'ye yaptırımları arttırmayı kabul ettiğini de belirtti.

Trump mesajında "Çin Devlet Başkanı Şi, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları arttıracağını söyledi. Onların nükleer silahlarının yok edilmesini istediğini söyledi. İlerleme kaydediliyor" ifadelerine yer verdi.

Trump, Hanoi kentinin ardından Asya ziyaretlerinin son durağı Filipinler'e gidecek.