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Trump sağlık reformu tasarısını geri çekti

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Trump sağlık reformu tasarısını geri çekti
ABD Başkanı Trump, gerekli çoğunluk sağlanamadağı için sağlık reformu tasarısının geri çekildiğini açıkladı. Oylamadan hemen önce gelen bu ani hamle Trump için büyük bir yenilgi olarak yorumlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nde oylanması beklenen "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" (AHCA) tasarısının oylamadan hemen önce geri çekildiğini duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan’ın yasanın geçmesi için gerekli 216 "Evet" oyuna ulaşılamayacağını belirtmesinin ardından tasarının geri çekilmesine karar verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada Cumhuriyetçiler içinde hala tasarıya karşı çıkanların bulunduğu, bu nedenle de çoğunluğun sağlayamayacağı sonucuna varıldığı kaydedildi.

Yeni öncelik vergi reformu

Ryan, daha önce de oylaması ertelenen sağlık reformu tasarısının geri çekilmesini bir "hayalkırıklığı" olarak yorumlarken, ABD Başkanı bu tablodan tasarıya destek vermeyen Demokrat Partilileri sorumlu tuttu. "Çok yaklaşmıştık" diye konuşan Trump, sağlık reformunun artık kendisi için öncelikli olmadığının altını çizerek, bir sonraki adım olarak vergi reformuna yoğunlaşacağını belirtti.

Cumhuriyetçileri ikiye bölen tasarı

Tasarı, ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyasında sözünü verdiği üzere selefi Barack Obama’nın getirdiği ve "Obamacare" olarak adlandırılan sağlık sisteminin yerine devlet desteğini azaltarak, sistemde rekabetin artırılmasına yönelik yeni bir model getirmeyi hedefliyordu. Tasarıya göre, zorunlu sağlık sigortasının yeniden kaldırılarak sigorta primlerinin düşürülmesi öngörülüyordu. Ne var ki bu tasarıdan tatmin olmayan bazı Cumhuriyetçiler sigorta hizmetlerinde devletin harcamalarını azaltmak için daha fazla kısıtlamaya gidilmesini talep ediyordu.

Öte yandan parti içindeki ılımlı muhafazakârlar milyonlarca ABD vatandaşının sağlık sigortasını kaybetmesi tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bu tasarıya karşı çıkıyordu.

Tasarının özellikle yoksulları ve yaşlıları zor durumda bırakabileceği belirtiliyordu.

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