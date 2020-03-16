  • BIST 87.888
  • Altın 310,610
  • Dolar 6,4242
  • Euro 7,1690
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Trump: salgının Temmuz ya da Ağustos ayında veya daha ileri bir vakitte son bulmasını beklediklerini kaydetti

» »
"Salgının Temmuz ya da Ağustos ayında veya daha ileri bir vakitte son bulmasını beklediklerini kaydetti"
Trump: salgının Temmuz ya da Ağustos ayında veya daha ileri bir vakitte son bulmasını beklediklerini kaydetti

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısıyla koronavirüsten korunabilmek için Amerikalılara, 10’dan fazla kişinin bir araya gelmemesini tavsiye etti.

Trump, çocukların evden eğitim görmesi gerektiğini, mümkünse seyahat edilmemesi gerektiğini ve bar ile restoranlara gitmekten kaçınılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, salgının Temmuz ya da Ağustos ayında veya daha ileri bir vakitte son bulmasını beklediklerini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de Kovid-19 Vaka Sayısı 1678, Ölü Sayısı 41 Oldu14 Mart 2020 Cumartesi 11:30
  • Trump ‘ulusal acil durum’ ilan etti!13 Mart 2020 Cuma 23:17
  • ABD'de coronavirus: Tek bir eyalette 100 bin vaka olabilir!13 Mart 2020 Cuma 19:40
  • Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde Kovid-19 tespit edildi13 Mart 2020 Cuma 12:56
  • ABD’de bir eyalette daha acil durum ilan edildi13 Mart 2020 Cuma 10:30
  • ABD Başkanı Donald Trump'la da görüşmüştü corona virüs çıktı12 Mart 2020 Perşembe 19:04
  • ABD’de Bernie Sanders, Trump’a karşı bayrak yeniden bayrak açtı12 Mart 2020 Perşembe 16:35
  • Beyaz Saray'dan koronavirüs toplantılarında 'gizlilik' talimatı12 Mart 2020 Perşembe 12:49
  • Weınsteın’ın cezası belli oldu.. 23 yıl hapis12 Mart 2020 Perşembe 12:30
  • Trump, Avrupa’dan ABD’ye seyahatleri 30 gün askıya aldı12 Mart 2020 Perşembe 10:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti