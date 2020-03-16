Trump: salgının Temmuz ya da Ağustos ayında veya daha ileri bir vakitte son bulmasını beklediklerini kaydetti

"Salgının Temmuz ya da Ağustos ayında veya daha ileri bir vakitte son bulmasını beklediklerini kaydetti"

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısıyla koronavirüsten korunabilmek için Amerikalılara, 10’dan fazla kişinin bir araya gelmemesini tavsiye etti.

Trump, çocukların evden eğitim görmesi gerektiğini, mümkünse seyahat edilmemesi gerektiğini ve bar ile restoranlara gitmekten kaçınılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, salgının Temmuz ya da Ağustos ayında veya daha ileri bir vakitte son bulmasını beklediklerini kaydetti.