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Trump, savaş bekleyenleri ters köşe yaptı: Kuzey Kore Lideri'yle görüşmekten onur duyardım

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Trump, savaş bekleyenleri ters köşe yaptı: Kuzey Kore Lideri'yle görüşmekten onur duyardım
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un için, "Eğer onunla görüşmem uygun olsaydı, doğru koşullar altında bunu kesinlikle yapardım. Bunu yapmaktan onur duyardım." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan Bloomberg kanalına verdiği mülakatta , son günlerde ABD ile tansiyonun giderek arttığı Kuzey Kore hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşmeye açık olduğunu kaydeden Trump, "Eğer onunla görüşmem uygun olsaydı, doğru koşullar altında bunu kesinlikle yapardım. Bunu yapmaktan onur duyardım." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU KOŞULLAR ALTINDA ONUNLA GÖRÜŞÜRDÜM"

Birçok siyasi figürün bunu asla dile getirmeyeceğini belirten Trump, "Fakat size şunu söylüyorum ki doğru koşullar altında onunla görüşürdüm." değerlendirmesinde bulundu.

Son haftalarda Trump yönetiminin Kuzey Kore'ye karşı oluşturduğu sert söylem ve Trump'ın "askeri müdahale de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğu" şeklindeki sözleri dikkati çekiyor. Washington yönetimi, Çin'in Kuzey Kore üzerindeki etkisini kullanarak bu ülkeyi nükleer programdan geri döndürebileceğini ifade ediyor.

BEYAZ SARAY'DA KUZEY KORE BRİFİNGİ

Geçen hafta alışılmadık şekilde ABD Senatosunun 100 üyesini birden Beyaz Saray'a davet ederek kapsamlı bir Kuzey Kore brifingi veren Trump yönetimi, Pyongyang'ın nükleer programından geri adım atmaması halinde ülkeye yeni yaptırımlar uygulayabileceğinin sinyalini vermişti.

 

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