  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Trump savaş dönemi yasasını uyguluyor

» »
Dünyada en yüksek koronavirüs vaka sayısının ABD’de kaydedilmesi üzerine Trump tedbirleri artırarak, General Motors’un solunum cihazı üretmesi için savaş dönemi yasasını uygulamaya başladı.
Trump savaş dönemi yasasını uyguluyor

ABD'deki koronavirüs salgınının hızla yayılması üzerine, Washigton yönetimi tedbirleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, otomobil üreticisi General Motors'u (GM) solunum cihazı üretmeye zorlamak için savaş döneminden kalma bir yasayı yeniden uygulamaya başladı.

Trump, Savunma Üretim Yasası (Defence Production Act) ile Sağlık Bakanlığının General Motors'dan solunum cihazlarını üretmesini isteyebileceğini söyledi.

1950 yılında, Kore Savaşı sırasında yürürlüğe giren Savunma Üretim Yasası, şirketlerin gereken siparişleri yerine getirmesi konusunda ABD hükümetine yetki veriyor. Trump, yasayı yaklaşık 10 gün önce gündeme getirmiş, ancak uygulamaya geçmemişti.

Bu konuda GM'un "Zaman kaybettiğini" savunan Trump, bu şirketin taahhüt ettiği gibi 40 bin solunum cihazı üretmediğini belirtti. Trump, bu yasanın devreye sokulması ile "ABD vatandaşlarının hayatını kurtaracak solunum cihazlarının hızla üretiminin garanti edileceğini" kaydetti.

"Çok sayıda solunum cihazı yapacağız" diyen Trump, gelecek 100 gün içinde 100 bin solunum cihazı üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Trump, eğer ülkenin ihtiyacının üzerinde üretim olursa da, bunların İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'ya ihraç edilebileceğini ifade etti.

General Motors ise Trump'ın eleştirilerini redderek, tıbbi cihazlar üreten Ventec ile bir haftadan uzun süredir, gece gündüz solunum cihazlarının üretimi için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Başkan Trump, ülkedeki tıbbi malzemeler yetersiz olduğu gerekçesiyle baskı altında kalmış, salgına karşı gereken tedbirleri zamanında almadığı öne sürülmüştü.

Kurtarma paketini imzaladı

Trump, ekonomik tedbirler kapsamında da ABD Kongresi tarafından onaylanan 2 trilyon dolarlık kurtarma paketini imzaladı.

Uzun süren tartışmaların ardından ABD tarihinin en büyük kurtarma paketi Çarşamba günü Senato'da, Cuma günü de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Paket; çalışanlar, işsizler, şirketler ve hastaneler için mali yardımlar öngörüyor. Bu kapsamda yıllık geliri 75 bin doların altında olan vatandaşlar için 1200 dolarlık nakit para yardımı yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan büyük şirketler için 500 milyar dolarlık, küçük ve orta ölçekli işletmeler içinse 350 milyar dolarlık fon oluşturdu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'deki vaka sayısı 140 bini can kaybı da bin 700'ü aştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada Covid-19: ABD'de vaka sayısı Çin'i geçti, Fransa'da 16 yaşındaki çocuk koronavirüsten öldü27 Mart 2020 Cuma 13:44
  • Trump: "ABD donanmasına ait hastane gemisi pazartesi New York'ta olacak"27 Mart 2020 Cuma 11:10
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan Trump’a sert tepki27 Mart 2020 Cuma 10:39
  • New York Belediye Başkanı'ndan Trump'a salgın tepkisi: Ahlaksızca hesap yapıyorlar26 Mart 2020 Perşembe 13:20
  • Meksikalı Vali: Fakirler koronavirüse karşı bağışık26 Mart 2020 Perşembe 12:30
  • Trump: "New York'u zorlu haftalar bekliyor"26 Mart 2020 Perşembe 10:44
  • ABD'de ekonomik teşvik planı: Koronavirüs salgını sırasında işten çıkarılanların maaşını 4 ay boyunca hükûmet ödeyecek25 Mart 2020 Çarşamba 12:56
  • Trump, Covid-19'la mücadele için ABD tarihinin en büyük mali paketini açıkladı: 6 trilyon dolar25 Mart 2020 Çarşamba 12:32
  • Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının yeni merkezi ABD olabilir24 Mart 2020 Salı 22:48
  • ABD savunma bakanı mark esper: "koronavirüs böyle devam ederse harbe hazırlık kabiliyetimizi etkiler"24 Mart 2020 Salı 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti