Trump ‘seçim çalınıyor’ dedi. TV kanalları “Yalanlardan bıktık” diye yayını kesti. Sokaklar karışıyor, endişe artıyor.

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimine oy sayımı tartışmaları damgasını vurdu. Trump posta yoluyla oy kullanımında hile yapıldığını belirtirken, Biden bütün oyların sayılmasını istiyor. Son gelen bilgilere göre Biden kritik eyaletlerden Georgia'da önde götürüyor, Pensilvanya'da da çok küçük bir farkla önde.

Tüm zamanların en yüksek katılımlı ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımına ilişkin tartışmalar sürüyor.Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Pennsylvania'dan çıkacak sonuçların belirleyici olacağı seçimde kazanan henüz belli değil.

Posta yoluyla kullanılan oylarda hile yapıldığını iddia eden Trump, bazı eyaletlerdeki seçim sonuçlarını yargıya taşırken Biden'ın ise henüz oy sayımı sürmesine rağmen bugüne kadarki tüm başkan adaylarından daha çok oy aldığı görüldü.

Öte yandan, iki tarafın da ülke genelinde düzenlediği eylemlerde gerilim dozu yüksek.

Trump'ın başdanışmanı Bannon, 'kafa kesme' çağrısında bulununca sosyal medya hesabı kapatıldı

ABD'de başkanlık yarışı devam ederken Trump'ın başdanışmanı Steve Bannon, FBI Direktörü Wray ve ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci’nin, Trump'ın seçimi kazanması durumunda ''kafalarının kesilmesi gerektiği'' yönünde paylaşım yaptı.

ABD başkanlık seçimlerinin kesin sonucun hala belli olmamasına rağmen Bannon, yarışı kazandığını iddia ettiği Trump’ın; Fauci ve Wray'i kovması gerektiğini de söyledi.

Bannon, “Onların kafasını mızrağa oturtup, programa uymayan federal memurların kovulacağını göstermek açısından örnek olsun diye Beyaz Saray’ın köşelerine asardım.” ifadelerini kullandı.