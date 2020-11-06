  • BIST 1.190
  • Altın 536,358
  • Dolar 8,5572
  • Euro 10,1468
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Trump ‘seçim çalınıyor’ dedi. TV kanalları “Yalanlardan bıktık” diye yayını kesti. Sokaklar karışıyor, endişe artıyor.

» »
Trump ‘seçim çalınıyor’ dedi. TV kanalları “Yalanlardan bıktık” diye yayını kesti. Sokaklar karışıyor, endişe artıyor.
Trump ‘seçim çalınıyor’ dedi. TV kanalları “Yalanlardan bıktık” diye yayını kesti. Sokaklar karışıyor, endişe artıyor.

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimine oy sayımı tartışmaları damgasını vurdu. Trump posta yoluyla oy kullanımında hile yapıldığını belirtirken, Biden bütün oyların sayılmasını istiyor. Son gelen bilgilere göre Biden kritik eyaletlerden Georgia'da önde götürüyor, Pensilvanya'da da çok küçük bir farkla önde.

Tüm zamanların en yüksek katılımlı ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımına ilişkin tartışmalar sürüyor.Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Pennsylvania'dan çıkacak sonuçların belirleyici olacağı seçimde kazanan henüz belli değil.

Posta yoluyla kullanılan oylarda hile yapıldığını iddia eden Trump, bazı eyaletlerdeki seçim sonuçlarını yargıya taşırken Biden'ın ise henüz oy sayımı sürmesine rağmen bugüne kadarki tüm başkan adaylarından daha çok oy aldığı görüldü.

Öte yandan, iki tarafın da ülke genelinde düzenlediği eylemlerde gerilim dozu yüksek.

Trump'ın başdanışmanı Bannon, 'kafa kesme' çağrısında bulununca sosyal medya hesabı kapatıldı

ABD'de başkanlık yarışı devam ederken Trump'ın başdanışmanı Steve Bannon, FBI Direktörü Wray ve ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci’nin, Trump'ın seçimi kazanması durumunda ''kafalarının kesilmesi gerektiği'' yönünde paylaşım yaptı.

ABD başkanlık seçimlerinin kesin sonucun hala belli olmamasına rağmen Bannon, yarışı kazandığını iddia ettiği Trump’ın; Fauci ve Wray'i kovması gerektiğini de söyledi.

Bannon, “Onların kafasını mızrağa oturtup, programa uymayan federal memurların kovulacağını göstermek açısından örnek olsun diye Beyaz Saray’ın köşelerine asardım.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biden zafere yaklaşıyor06 Kasım 2020 Cuma 11:53
  • Fransa'da 'Türkiye yanlısı gösteri' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı06 Kasım 2020 Cuma 10:49
  • ABD'de son eyaletler sayılıyor; tarihi seçimde Biden zafere yaklaşıyor06 Kasım 2020 Cuma 00:07
  • New York'ta bir oy kullanma noktasıyla bağlantılı Koronavirüs vakaları tespit edildi05 Kasım 2020 Perşembe 22:54
  • Trump'ın destekçileri Arizona'da "Oyları sayın"; Michigan'da "Sayımı durdurun" protestosu yapıyor05 Kasım 2020 Perşembe 22:30
  • Fotoğraflar peş peşe geldi! ABD Seçimleri sonrası iç savaşa ramak kaldı!05 Kasım 2020 Perşembe 20:45
  • Trump'ı kurtaracak tek bir senaryo var!05 Kasım 2020 Perşembe 19:15
  • Trump oy sayımlarının durdurulmasını istedi05 Kasım 2020 Perşembe 18:55
  • Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi05 Kasım 2020 Perşembe 18:39
  • Rusya'dan ABD seçimi yorumu05 Kasım 2020 Perşembe 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti