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Trump: Seçim tarihinin değişmesini istemem ama şaibeliTrump: Seçim tarihinin değişmesini istemem ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum bir seçim de görmek istemiyorum

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Trump: Seçim tarihinin değişmesini istemem ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum
Trump: Seçim tarihinin değişmesini istemem ama şaibeliTrump: Seçim tarihinin değişmesini istemem ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum bir seçim de görmek istemiyorum

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım’daki seçimlerin ertelenmesi önerisini, “Ben seçim tarihinde değişiklik istiyor muyum? Hayır ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum. Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şaibeli seçim olacak.” sözleriyle savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı “seçimlerin ertelenmesi” önerisi hakkında konuştu.

İnsanların kendi isteğiyle seçim merkezlerine başvurup oy pusulalarını evlerine istediği bir “posta yoluyla oy verme (absentee ballot)” sisteminin mantıklı olduğunu belirten Trump, buna rağmen tüm seçmenlerin adresine başvuru olmaksızın seçim pusulası gönderilmesini öngören “herkes için postayla oy kullanma” sisteminin sıkıntı oluşturduğunu bir kez daha vurguladı.

New York başta olmak üzere birçok eyalette “herkes için postayla oy kullanma” sistemi ile yapılan seçimlerin sonuçlarının, üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala açıklanamadığını belirten Trump, bu yöntemle yapılacak başkanlık seçimlerinin sonuçlarının da sıkıntı doğurabileceğini kaydetti.

Trump, seçimlerin ertelenmesi önerisini ise “Ben seçim tarihinde değişiklik istiyor muyum? Hayır ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum. Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şaibeli seçim olacak.” sözleriyle savundu.

Trump’ın seçimlerin ertelenmesi önerisi

Trump, Twitter paylaşımında, uzaktan oylama sisteminin karmaşıklığa yol açacağını belirterek, ülkede 3 Kasım’da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin ertelenmesi önerisinde bulunmuştu. Trump, “Herkes için postayla oy kullanma sistemiyle 2020 en hatalı ve hileli seçim olacak. Bu, ABD için büyük bir utanç olacaktır. Seçimleri, insanlar düzenli, güvenli ve emniyetli şekilde oy kullanana kadar ertelemek mi?” ifadesini kullanmıştı.

Seçimlerin ertelenmesi için Kongre kararı gerekiyor

ABD federal yasalarına göre, ülkedeki başkanlık seçimleri ve ara seçimler, seçim yılındaki kasım ayının ilk salı günü yapılıyor.

Bu yıl da 3 Kasım’a denk gelen seçimlerin ertelenmesi için Kongre kararı gerekiyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler yaşanan ABD’de Trump’ın politikaları sık sık eleştiriliyor.

Ulusal çapta yapılan seçim anketlerine göre Trump, Demokrat Partiden rakibi Joe Biden’ı yaklaşık 10 puan geriden takip ediyor.

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