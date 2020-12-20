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"Trump, seçimi yenilemek için sıkıyönetim ilanı ve orduyu kullanma fikrini tartışmaya açtı"

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Biden'ın kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump, usülsüzlük iddialarını sürdürüyor
"Trump, seçimi yenilemek için sıkıyönetim ilanı ve orduyu kullanma fikrini tartışmaya açtı"

4 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın zaferini kabul etmemeyi sürdüren Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in "seçimi yenilemek için sıkıyönetim ilan etmek ve ordu kullanmak" önerisiyle ilgilendiği ortaya çıktı.

New York Times'ın aktardığı habere göre, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a teslim etmesi gereken Donald Trump, 4 Kasım seçiminde "usülsüzlük yapıldığına" dair araştırma yürütmek için daha önce kampanyasının avukatlığını yapan ve oy verme makinelerine hile karıştığına dair komplo teorileri çıkaran Sidney Powell'ı önerdi. 

Trump'ın danışmanlarıyla yaptığı bir toplantıda sunduğu öneriye karşı çıkanlar olduğu ve bunlardan birinin kişisel avukatı Rudolph Giuliani olduğu belirtildi. Giuliani son günlerde, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın "seçimde usülsüzlük" iddialarıyla ilgilenmesini öneriyordu. 

"Trump, sıkı yönetim ilanı ve orduyu kullanma fikrini tartışmaya açtı"

Trump'ın Powell'ı seçimde usülsüzlük kampanyasını yürütmek için görevlendirmeyi önerdiği toplantının "hararetli" geçtiği, pek çok kişinin birbirine bağırdığı anlar olduğu belirtildi.

Kaynakların aktardığına göre Trump, avukat Powell'ın müvekkillerinden olan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in bir televizyon programında seçimi yenilemek için sunduğu "sıkıyönetim ilan etmek ve orduyu kullanmak" önerisini bu toplantıda tartışmaya açtı. 

Toplantıda, Trump'ın önerdiği Powell'ın sunduğu bütün fikirlerin danışmanlar tarafından kanıt sunamadığı için reddedildiği belirtildi. Beyaz Saray Danışmanı Pat A. Cipollone'nin bir noktada konuşulanların herhangi bir anayasal yetkiye dayanmadığını vurguladığı aktarıldı. 

Powell'ın toplantıda fikirlerini kabul etmeyen Trump danışmanlarını "pes edici" olmakla suçladığı da belirtildi. 

4 Kasım'da gerçekleşen ABD Başkanlık seçiminde Joe Biden, Donald Trump'tan 7 milyon oy fazla aldı. Son olarak Seçmenler Kurulu da oylarını verdi ve Biden'ın zaferi kurulda 306'ya 232 sonuçla resmiyete kavuştu. Ancak Trump kendisi ve Powell gibi bazı destekçileriyle birlikte seçim sonuçlarını kabul etmemeyi sürdürüyor. 

 

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