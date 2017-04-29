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Trump, selefinin yasaklarını kaldırmak için kararname çıkardı

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Trump, selefinin yasaklarını kaldırmak için kararname çıkardı
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama’nın petrol ve doğalgaz faaliyetlerine getirdiği bölgesel yasakları geri çevirmek amacıyla başkanlık kararnamesi çıkardı.

Trump, Beyaz Saray’da imzaladığı kararnameyle, ABD İçişleri ve Ticaret bakanlıklarına petrol ve doğalgaz faaliyetlerinin yasak olduğu bölgelerin yeniden faaliyete açılmasını değerlendirme direktifini verdi.

Buna göre, adı geçen bakanlıkların petrol arama-çıkarma faaliyetlerine yasaklanmış bölgelere yönelik incelemesini 180 gün içinde Trump’a sunması gerekiyor. ABD’nin kutup bölgelerinde yer alan Chukchi ve Beaufort denizleri, Orta ve Güney Atlantik ile Batı ve Orta Meksika Körfezi’nin aralarında bulunduğu bu bölgelerde petrol ve doğalgaz arama-çıkarma faaliyetleri eski Başkan Barack Obama tarafından 20 Aralık 2016 tarihinde “süresiz” yasaklanmıştı.

Kararnamede, Obama’nın 9 Aralık 2016’da çıkardığı “Kuzey Bering Denizi İklim Esnekliği” başlıklı başkanlık kararnamesinin iptal edildiği bildirildi. Selefi Obama’nın hayata geçirdiği regulasyonların ülke ekonomisini baltaladığını savunan Trump, “Obama’nın anayasaya aykırı olan tüm kararnamelerini” görevinin ilk 100 gününde iptal edeceğini vaat etmişti.

Trump, görevinin 99. gününde imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ilgili olarak, “Bu kararname, kıyı bölgelerinin istihdam yaratan enerji aramalarına açılma sürecini başlatıyor. Kutup bölgelerindeki kiralama yasağını kaldırıyor.” ifadelerini kullandı.

Kararname, ABD enerji sektörünü temsil eden dernekler tarafından memnuniyetle karşılarken çevrecilerin eleştirilerine hedef oldu.

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