Seçimler öncesinde ABD başkanı Donald Trump'in iktidarı barışcıl bir şekilde bırakmayacağını söylemesi tartışmalara yol açmıştı. Trump'ın Beyaz Saray'dan ordunun zoruyla çıkarılabileceği spekülasyonları gündeme gelmişti.



GenelKurmay Başkanı Mark Milley, ordunun bu sürece müdahil olmayacağı açıklamasında bulunmuştu.

Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılınca ne yapacak? ABD basınında aslında günlerdir bu seçenekler yazılıp çiziliyor. Kendine televizyon kanalı kuracağı, siyaseti bırakmayacağı, 2024'te 78 yaşına basacak olsa da seçimlerde aday olabileceği konuşuluyor.