Trump: Solunum cihazlarının kralıyız

ABD Başkanı Donald Trump, federal yönetimin eyaletlere çok sayıda tıbbi cihaz sağladığını iddia etti ve "Solunum cihazlarının kralıyız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, federal yönetimin eyaletlere çok sayıda tıbbi cihaz sağladığını iddia etti ve "Solunum cihazlarının kralıyız" dedi.

Trump ayrıca, medya ve siyasette ABD'nin test sayısını nasıl arttırdığı konumunda "çok partizan ve yanıltıcı" sesler olduğundan şikayet etti.

ABD Başkanı, bugün federal hükümetin test sağlamak için daha çabuk hareket etmesi gerektiğini söyleyen New York Valisi Andrew Cuomo'yu adını vermeden eleştirdi ve "Bazı insanlar, sağladığımız test kapasitesinin boyutlarını hayal etmekte tam bir fiyasko sergiliyor" dedi.

ABD, koronavirüs testlerinde zor bir başlangıç yapmış ve diğer ülkelerden çok daha az test yapmıştı.

Daha sonra test sayılarında büyük bir artış yaşandı, ancak bazı iş dünyası liderleri, ülke ekonomisinin yeniden işler hale gelmesi için "çok daha büyük bir test kapasitesine ihtiyaç duyulduğunu" söylüyor.