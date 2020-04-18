  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Trump: Solunum cihazlarının kralıyız

» »
ABD Başkanı Donald Trump, federal yönetimin eyaletlere çok sayıda tıbbi cihaz sağladığını iddia etti ve "Solunum cihazlarının kralıyız" dedi.
Trump: Solunum cihazlarının kralıyız

ABD Başkanı Donald Trump, federal yönetimin eyaletlere çok sayıda tıbbi cihaz sağladığını iddia etti ve "Solunum cihazlarının kralıyız" dedi.

Trump ayrıca, medya ve siyasette ABD'nin test sayısını nasıl arttırdığı konumunda "çok partizan ve yanıltıcı" sesler olduğundan şikayet etti.

ABD Başkanı, bugün federal hükümetin test sağlamak için daha çabuk hareket etmesi gerektiğini söyleyen New York Valisi Andrew Cuomo'yu adını vermeden eleştirdi ve "Bazı insanlar, sağladığımız test kapasitesinin boyutlarını hayal etmekte tam bir fiyasko sergiliyor" dedi.

ABD, koronavirüs testlerinde zor bir başlangıç yapmış ve diğer ülkelerden çok daha az test yapmıştı.

Daha sonra test sayılarında büyük bir artış yaşandı, ancak bazı iş dünyası liderleri, ülke ekonomisinin yeniden işler hale gelmesi için "çok daha büyük bir test kapasitesine ihtiyaç duyulduğunu" söylüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21 milyon Amerikalı işini kaybetti16 Nisan 2020 Perşembe 20:35
  • Trump: Veriler vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor16 Nisan 2020 Perşembe 09:46
  • ABD Başkanlık Seçimlerinde Obama'dan Eski Yardımcısı Joe Biden'a Destek15 Nisan 2020 Çarşamba 10:12
  • ABD, Dünya Sağlık Örgütüne Sağladığı Fonu Askıya Aldı15 Nisan 2020 Çarşamba 10:00
  • New York Valisi, ABD Başkanı'na isyan bayrağı açtı: Sırf Trump emretti diye karantinayı kaldırmam14 Nisan 2020 Salı 17:02
  • ABD'deki Kasırgalarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 30'u Geçti14 Nisan 2020 Salı 10:39
  • Wisconsin’deki ön seçimleri Joe Biden kazandı14 Nisan 2020 Salı 09:13
  • ABD'de Başkanlık Yarışından Çekilen Bernie Sanders, Joe Biden'ı Destekleyecek14 Nisan 2020 Salı 09:09
  • Orta Doğu'dan Dönen Abd Uçak Gemisi Koronavirüs Nedeniyle Atlas Okyanusu'nda Bekletilecek14 Nisan 2020 Salı 09:01
  • Trump Kendini Akladı Basını Suçladı14 Nisan 2020 Salı 08:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti