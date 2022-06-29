Trump soruşturması: İfade veren eski Beyaz Saray çalışanı, Donald Trump'ın Kongre baskınına giden taraftarların silahlı olduğunu bildiğini söyledi

İfade veren Cassidy Hutchinson, Trump ve tepe yönetimin şiddet olayları yaşanabileceğinin farkında olduklarını da savundu.

Bu bilgeye rağmen Trump'ın katıldığı mitingin engellenmediği, dahası silahlı Trump taraftarlarının mitinge katılmasına izin verildiği de ifade ediliyor.

Donald Trump'ın "Onlar bana zarar vermek için burada değll" dediği aktarılıyor.

İfadesi büyük ses getiren Hutchinson Trump'a yakın çalışan, Beyaz Saray görevlilerinden biriydi.

Söz konusu Kongre baskınına giden süreçte seçimi Joe Biden'a kaybeden Donald Trump, oyların çalındığını iddia ediyordu. Ancak bu iddiasına bir kanıt ortaya koyamamıştı.

Kongre baskını öncesi Beyaz Saray yakınındaki mitingde konuşma yapan Trump'ın, taraftarları ile Kongre'ye gitmek istediği ve Gizli Servis tarafından engellendiği de ifade edildi.

Başkanlık aracında Trump'ın direksiyona müdahale etmek istediği ve Gizli Servis ajanlarının kendisini durdurduğu da kaydedildi.

Bu tartışmaya ilişkin duyduklarını aktaran Cassidy Hutchinson, Trump'ın "Kahrolsun, ben ABD Başkanı'yım" dediğini de iddia etti.

Gizli Servis'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada ayrıntılara girilmedi ve komite ile "gün yüzüne suçlamalara" ilişkin işbirliği yapılacağı kaydedildi.

'İşler çok, çok kızışabilir'

6 Ocak komitesi, Donald Trump ile Kongre baskını arasındaki bağlantıları araştırmak üzere bir araya geldi.

Trump Beyaz Saray'ına stajyer olarak giren Cassidy Hutchinson'ın birçoğu ilk elden aktardıkları bu oturumlarda bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Demokratların ağırlıkta olduğu komite yaklaşık bir yıldır, Trump taraftarlarının Kongre'yi nasıl işgal ettiklerini ve bunda Trump yönetiminin rolünü araştırıyor.

Cassidy Hutchinson'ın ifadesine dek, baskına giden saatlerde yaşananlara ilişkin ilk elden bir tanıklık elde edilememişti.

25 yaşındaki Hutchinson, Trump'ın özel kalem müdürü Mark Meadows'un danışmanı olarak görev yapıyordu ve Oval Ofisle yan yana çalışıyordu.

Hutchinson, baskına giden süreçte Trump'ın yetkililer tarafından defalarca uyarıldığını da savundu.

Genç danışman kendi patronu özel kalem müdürü Mark Meadows'un da günler önce "işler çok, çok kızışabilir" dediğini aktardı.

Ancak Meadows'un bu öngörüsüne karşın, Beyaz Saray önünde yapılan mitinge silahlarla gelindiği bilgisi karşısında, kayıtsızca "Eee başka ne var?" dediği iddia edildi.

Hutchinson, silahlı taraftarların Gizli Servis tarafından kurulan dedektörlere takılması karşısında ise Trump'ın güvenlik bariyerlerinin kaldırılması talimatını verdiğini ifade etti.

'Trump için yıkıcı bir resim çizdi'

Cassidy Hutchinson'ın Donald Trump'ın defalarca "Onlar bana zarar vermek üzere burada değiller" dediğini öne sürdü.

Donald Trump ise bu ifade sırasında kendi sosyal medya mecrası Truth üzerinden, "Konuşmamı izlemek isteyen silahlı kişilere izin verilmesini istemedim veya talep etmedim. Böyle bir şeyi kim ister? paylaşımını yaptı.

Hutchinson, dönemin Adalet Bakanı William Barr'ın seçimlerde hile olduğuna ilişkin iddiaları reddettiğini öğrendiği an Trump'ın, yemek yediği tabağı duvarda kırdığını da öne sürdü.

BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, Hutchinson'ın ilk elden tanıklığa dayanan ifadesinin boşlukları doldurduğu ve "Trump için yıkıcı bir resim çizdiği" yorumunu yaptı.

6 Ocak Komitesi kimlerden oluşuyor?

ABD Kongresi'ndeki komite Cumhuriyetçi Parti'nin tamamen bağımsız bir soruşturma açılması yönündeki çabaları bloke etmesinin ardından Demokrat Partililerin öncülüğünde kuruldu.

Mississippi Kongre Üyesi Bennie Thompson'ın başkanlık ettiği heyet, yedi Demokrat ve iki Cumhuriyetçi üyeden oluşuyor.

Komitenin iki Cumhuriyetçi üyesi, Wyoming'den Liz Cheney ve Illinois'den Adam Kinzinger, sıkı birer Donald Trump karşıtı.

Komite sadece 6 Ocak 2021'de düzenlenen baskına değil, 2020 seçim sonuçlarının iptal edilmesini hedefleyen girişime de kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Duruşmalar sonrası üyelerin bir rapor hazırlamaları ve Eylül ayında yeni bir duruşma ile vardıkları sonuçları kamuoyuna açıklamaları bekleniyor.

ABD'deki Kongre baskınında dört kişi ölmüş, 100'den fazla polis memuru yaralanmıştı. Olayın ardından dört polis memuru da intihar etmişti.