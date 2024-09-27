  • BIST 9807.35
  • Altın 2935.914
  • Dolar 34.1738
  • Euro 38.1784
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAFilistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

Trump, sosyal medyada saat satışına başladı: Fiyatı 100 bin dolar

» »
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçim kampanyası kapsamında, adını taşıyan yeni bir saat serisi tanıttı.
Trump, sosyal medyada saat satışına başladı: Fiyatı 100 bin dolar

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçim kampanyası kapsamında, adını taşıyan yeni bir saat serisi tanıttı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı duyuruda, “Trump Watches” adıyla satışa sunulan saatlerin bazı modellerinin 100 bin dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çektiğini belirtti.

Trump, destekçilerine bu saatlerin yılbaşı hediyesi olarak ideal olacağını ifade etti ve satın alma için bir bağlantı paylaştı.

Saatlerin büyük çoğunluğu 499 dolardan satılırken, sınırlı sayıda üretilen Tourbillon serisinin fiyatı 100 bin dolar olarak açıklandı.

Üç farklı renkte sunulan bu seri, sadece 147 adetle sınırlı olacak. Ancak, saatlerin üretimi ve tasarımıyla Trump’ın doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor.

 

Trump, sosyal medyada saat satışına başladı: Fiyatı 100 bin dolar

 

Web sitesindeki açıklamaya göre, Trump’ın ismini kullanarak bu saatleri satışa sunan şirket “TheBestWatchesOnEarth LLC” isimli bir lisans firması.

Trump, 2024 seçim kampanyasına başladığından bu yana ismi ve imajı üzerinden milyonlarca dolar gelir elde etti. Geçtiğimiz yıl, NFT INT, LLC ile yaptığı lisans anlaşması sayesinde 7,2 milyon dolar kazandı. Trump dijital NFT “ticaret kartları” da bu anlaşmanın bir parçasıydı.

Eski başkan ayrıca altın ayakkabılar, Trump temalı İncil serisi ve iki kitap da dahil olmak üzere birçok yeni ürün piyasaya sürdü. Bu ürünler, oğlu Donald Trump Jr. tarafından kurulan bir yayınevi aracılığıyla satışa sunuldu. Geçtiğimiz günlerde de “Trump Coins” adıyla yüzde 99,9 saf gümüşten üretilen madalyonlar piyasaya çıktı.

Trump, seçim kampanyasında hem ticari girişimlerini hem de siyasi platformunu birlikte yürüterek dikkat çekmeye devam ediyor. Yakın zamanda oğulları ve emlak geliştiricisi Steve Witkoff tarafından yönetilen yeni bir kripto para projesi de başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump kurşun geçirmez cam arkasından seslendi: Yoldaş Kamala22 Ağustos 2024 Perşembe 13:11
  • Biden’ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer çatışmaya hazırlanma talimatı verdiği iddia edildi21 Ağustos 2024 Çarşamba 08:50
  • ABD Başkanı Biden, gözyaşları içinde Demokratlar’a veda etti20 Ağustos 2024 Salı 08:58
  • TikTok fenomeni papağan, Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı19 Ağustos 2024 Pazartesi 19:20
  • Titanik'in gizli deposunda hangi hikayeler saklı?14 Ağustos 2024 Çarşamba 20:53
  • Kanada'da kutup ayılarının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:31
  • Sekiz gün için uzaya gittiler, 2025'e kadar mahsur kalabilirler09 Ağustos 2024 Cuma 18:27
  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: Elon Musk, seninle hesaplaşacağız02 Ağustos 2024 Cuma 09:11
  • 11 Eylül saldırılarının planlayıcıları ABD hükümetiyle anlaşmaya vardı01 Ağustos 2024 Perşembe 19:30
  • Dünyanın ilk uzay tabanlı elektrik şebekesi kuruluyor30 Temmuz 2024 Salı 18:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti