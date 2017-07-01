Trump: Stratejik sabır dönemi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore lideri ile bir araya geldi. Trump, Kuzey Kore'ye karşı sabırlarının taştığını açıkça ifade etti.

Her adımı ve açıklaması tartışma yaratan ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore lideri Moon Jae-in ile önceki gün görüştü. Trump, yakın zamanda seçimlerden galibiyetle ayrılan Moon Jae-in’e karşı hem olumlu açıklamalarda bulundu hem de eleştirdi.

Kuzey Kore’ye karşı iş birliği yapılması gerektiğini söyleyerek bunun ilişkileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Trump, “Birlikte Kuzey Kore’nin gaddar rejiminin tehdidi karşısındayız” dedi. Trump, Pyongyang’a karşı stratejik sabır döneminin başarısız olduğunu söylerken, bu sürecin sona erdiğini de vurguladı. Trump, “Kuzey Kore olarak bilinen kötülüğe karşı müttefiklerimizi ve vatandaşlarımızı korumak için diplomatik, güvenlik ve ekonomik tedbirleri Güney Kore ve Japonya ile birlikte alıyoruz” ifadesini kullandı.

Fakat Trump, görüşmenin sonlarına doğru Seul’ün ekonomik açıdan ABD’ye destek vermesi gerektiğini aksi takdirde ikili ilişkilerin zarar görebileceğini söyledi. Trump, çelik ve otomotiv endüstrisi üzerine açıklamalarda bulundu. Trump’ın Güney Koreli mevkidaşına “Birlikte ticaret ve pazarda aramızdaki duvarları yıkmak için daha fazla şey yapacağız” dedi.