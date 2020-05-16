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Trump: 'Süper füze' geliştireceğiz; Rusya: Teslim oluyoruz!

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Trump: 'Süper füze' geliştireceğiz; Rusya: Teslim oluyoruz!
Trump: 'Süper füze' geliştireceğiz; Rusya: Teslim oluyoruz!

ABD Başkanı Trump, Rusya ve Çin’in sahip olduğundan çok daha hızlı 'süper füze' için düğmeye basıldığını açıkladı. Trump'ın bu açıklamasını değerlendiren Roscosmos Başkanı Rogozin, "Yapabileceğimiz bir şey yok, teslim oluyoruz!" esprisini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede, "Elimizde (füze projesi) var, buna 'super duper füze' diyorum ve dün bana söylendiği gibi, hemen şu anda sahip olduğumuzdan 17 kat daha hızlı olacak. Rusya’nın elinde sesten 5 kat hızlı füzelerin olduğunu, Çin’in de 5 veya 6 kat daha fazla olan bir hız üzerinde çalıştığını duymuşsunuzdur. Bizimkisi 17 kat daha hızlı ve az önce onay aldı" dedi.

Trump’ın bu açıklamasını değerlendiren Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yok, ‘super duper’ füzeye karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Teslim oluyoruz!" ifadelerini kullandı.

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