Trump: Suriye'de Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söyledi. Trump, aynı zamanda Kürtlerin de Türkiye'yi tahrik etmesini ist

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söyledi. Trump, aynı zamanda Kürtlerin de Türkiye'yi tahrik etmesini istemediklerini söyledi.

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ABD Başkanı'nın Twitter'daki açıklamaları şöyle;

"Suriye'den çok geç kalmış çekilmeye başlarken, IŞİD'in bölgesel halifeliğinden geriye kalan çok az şeyi de, bir çok yönden sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparlanırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden saldıracağız.

Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan yıkıma uğratacağız. 20 millik bir güvenli bölge yaratacağız ve aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz.

ABD'nin uzun vadeli Suriye'de IŞİD'i yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. SONU GELMEYEN SAVAŞLARI durdurun!"

İbrahim Kalın'dan yanıt: Suriyeli Kürtleri PKK, PYD ve YPG'yle bir tutmak vahim hata

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, yine Twitter'da, Trump'ın mesajını alıntılayarak verdiği yanıtta "Suriyeli Kürtleri ABD'nin terör örgütleri listesindeki PKK ve Suriye kolu PYD/YPG'yle bir tutmak vahim bir hata olur. Türkiye teröristlerle savaşıyor, Kürtlerle değil. Kürtleri ve tüm diğer Suriyelileri terör tehditlerine karşı koruyacağız." dedi.

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Kalın mesajında "Teröristler, ortaklarınız ve müttefikleriniz olamaz. Türkiye ABD'nin stratejik ortaklığına uymasını terörist propagandayla gölgelenmemesini istiyor. DAESH, PKK, PYD ve YPG arasında fark yoktur. Hepsiyle savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen ay YPG'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin denetimindeki bölgelerde bulunan ABD askerlerinin derhal geri çekilmesi emrini verdiğinde müttefikleri şoke olmuş ve Washington'da da sert tepkilerle karşılaşmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve "Türkiye'yle Kürt milisleri koruyacak bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu" söylemişti.

Pompeo: Yanımızda savaşanlar korunmayı hak ediyor

Abu Dhabi'de konuşan Pompeo ABD'nin "Türk halkının haklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini teröristlerden koruma hakkını tanıdığını" söylemiş, "aynı zamanda tüm bu süreçte yanımızda savaşanların korunmayı hak ettiğini de biliyoruz." demişti.

Suriye'nin kuzeyinde iki bin kadar ABD askerinin bulunduğu belirtiliyor.

İlk olarak eski ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'ye 2015 sonbaharında YPG mensuplarının eğitimi için az sayıda özel kuvvet göndermişti. İlerleyen dönemde Amerikan askerlerinin sayısı artırıldı ve Suriye'nin kuzeydoğusunda bir dizi hava ve kada üssü kuruldu.