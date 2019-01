Trump: Suriye'de Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söyledi. Trump, aynı zamanda Kürtlerin de Türkiye'yi tahrik etmesini istemediklerini söyledi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....

35,2 B kişi bunun hakkında konuşuyor

ABD Başkanı'nın Twitter'daki açıklamaları şöyle;

"Suriye'den çok geç kalmış çekilmeye başlarken, IŞİD'in bölgesel halifeliğinden geriye kalan çok az şeyi de, bir çok yönden sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparlanırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden saldıracağız.

Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan yıkıma uğratacağız. 20 millik bir güvenli bölge yaratacağız ve aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz.

ABD'nin uzun vadeli Suriye'de IŞİD'i yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. SONU GELMEYEN SAVAŞLARI durdurun!"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, yine Twitter'da, Trump'ın mesajını alıntılayarak verdiği yanıtta "Suriyeli Kürtleri ABD'nin terör örgütleri listesindeki PKK ve Suriye kolu PYD/YPG'yle bir tutmak vahim bir hata olur. Türkiye teröristlerle savaşıyor, Kürtlerle değil. Kürtleri ve tüm diğer Suriyelileri terör tehditlerine karşı koruyacağız." dedi.

@ikalin1 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

Ibrahim Kalin✔@ikalin1

Mr @realDonaldTrump It is a fatal mistake to equate Syrian Kurds with the PKK, which is on the US terrorists list, and its Syria branch PYD/YPG. Turkey fights against terrorists, not Kurds. We will protect Kurds and other Syrians against all terrorist threats.

Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....

4.336

02:58 - 14 Oca 2019

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik