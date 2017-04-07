ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'de kimyasal silah kullanan BeşşarEsed rejimini sert sözlerle eleştirerek, "Suriye'de yaşananlar insanlık için yüz karasıdır. O (Esed) orada ve işlerini yürütüyor, dolayısıyla bir şeyler yapılmalı." dedi.

Trump, Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarına Suriye ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Esed rejimini sert sözlerle eleştiren Trump, "Suriye'de yaşananlar insanlık için yüz karasıdır. O (Esed) orada ve işlerini yürütüyor, dolayısıyla bir şeyler yapılmalı." şeklinde konuştu.

Trump, "Bence Esed'in yaptıkları korkunç. Suriye'de olanlar en korkunç suçlardan biri. Bunların olmaması gerekiyor. Bunların olmasına izin verilmemeli." değerlendirmesini yaptı.

Diğer taraftan Amerikan medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri ise "Trump’ın bazı kongre üyelerine Suriye’de askeri bir adım atmayı değerlendirdiğini" söylediğini belirtmişti.

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın Suriye’de askeri bir adım atma konusunda kesin bir kararının söz konusu olmadığını, ancak konuyu Savunma Bakanı James Mattis ile istişare ettiğini ifade etmişti.