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Trump: Türkiye Suriye'de bize çok yardımcı oldu

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Trump, bugün öğle saatlerinde de İdlib mutabakatı için Türkiye'ye teşekkür etmişti
Trump: Türkiye Suriye'de bize çok yardımcı oldu

ABD Başkanı Trump Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.  Trump,  "Türkiye Suriye'de bize çok yardımcı oldu ve İdlib konusunda çok iyi bir iş yaptı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib mutabakatı için Türkiye'ye teşekkür etmişti. Trump, Suriye'de Esad rejiminin 'kasaplığının', Rusya ve İran yönetimlerinin verdiği destek nedeniyle yaşandığını savunmuştu.

ABD Başkanı Trump, “İdlib müzakerelerine yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Öte yandan Trump, İran’ı terörün önde gelen destekçisi olmakla suçlayarak “Suriye rejiminin kasaplığı, Rusya ve İran sayesinde” ifadesini kullanmıştı.

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