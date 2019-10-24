Trump: Türkiye taahhütlerine uymazsa felç edici yaptırımlar uygulayabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye'de yürütülen Harekâta ilişkin 120 saatlik ateşkes süresinin dolmasının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma talimatı verdiğini açıkladı, ancak taahhütlere uyulmaması halinde yaptırımların yeniden uygulamaya konulabileceğini belirtti. "Türkiye taahhütlerine uymazsa felç edici yaptırımlar uygulayabiliriz" sözlerini kaydeden Trump "Türkiye ve Suriye sınırını güvene almak için yardım etmek isteyen ülkeler olursa memnun oluruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki duruma ilişkin Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Türkiye saati ile saat 18.00'de başlayacağı duyurulan açıklama saat 18.40'da gerçekleşti. Trump'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Bugün Türk hükümeti bana harekatın durdurulduğunu ve ateşkesin kalıcı olacağını bildirdi. Ateşkesin kalıcı olacağına inanıyorum.

"Yaptırımlar kaldırılacak. (Türkiye'nin taahhütlerine) Uyacaklarına inanıyorum ama Türkiye taahhütlerine uymazsa felç edici yaptırımlar uygulayabiliriz.

"Eğer diğer ülkeler de öne çıkıp yardım etmek isterse buna memnun oluruz.

"Türkiye ve Suriye sınırını güvene almak için yardım etmek isteyen ülkeler olursa memnun oluruz.

"Türkiye ve Suriye arasında 20 millik istikrarlı bir güvenli alanı oluşturmayı başardık. 'Güvenli alan' çok ilginç bir kelime. Binlerce insan orada hayatını kaybetti.

"ABD güvenli bölgeyi sağladı ve buradaki Kürt savaşçıların bu bölgeden ayrılmalarını sağladı. Bu ateşkes sayesinde bölgeden uzaklaşabildiler. Sayısız yaşam bizim sayemizde kurtuldu. Bir Amerikalı bile hayatını kaybetmedi.

"General Mazlum ile konuştum, müteşekkir olduğunu söyledi ve IŞİD'in kilit altında olduğuna dair güvence verdi. Cezaevlerinin kontrol altında olduğunu, az sayıda IŞİD'linin kaçtığını ama çoğunun yakalandığını söyledi.

"Birçok Kürt'ün hayatını kurtardık ve onlar da bunun farkındalar.

"Buradaki çok kısa ama şiddetli bir savaş olacaktı. Burada böyle bir ateşkesi sağladığımız için mutluyuz. Şiddetli bir çatışma sonrası kalıcı bir ateşkes sağlamak çok özel bir şey.

"Kısa süreli çatışmasızlık Kürtlerle Türkiye ile arasında anlaşma sağlanamazdı.

"Eğer Türkiye etnik azınlıkları koruma sözünü yerine getirmeseydi büyük yaptırımlar getirecektik. Başta çelik olmak üzere büyük vergiler getirecektik.

"Türkiye'nin IŞİD konusunda sözünü tutmasını, kaçan olursa yakalamalarını istiyoruz.

"Avrupalı ülkelerin de ülkelerinden kaçmış IŞİD'lileri ülkelerine getirip yargılamalarını istiyoruz.

"ABD, IŞİD'i yüzde 200 yok etmiştir. Bunun için SDG'ye de teşekkür ediyoruz. Artık bölgedeki ülkeler beraber çalışarak IŞİD'in tekrar ortaya çıkmamasını sağlamalılar. Onların mahallesi, güvenlik onlardan sorulur.

"Bazı insanlar Türkiye’nin harekatına askeri müdahale ile karşı verilmesi gerektiğini söyledi. Katılmıyorum, operasyonu askeri güç ile durdurmak için bölgeye bir NATO müttefikine karşı on binlerce asker yığmak gerekirdi. Ayrıca ABD, Türkiye ve Erdoğan ile çok iyi bir ilişki kurdu.

"Bir askeri hareket ABD'nin harekete geçmesini gerektirecekti. Bu insanlar bana ve ABD'ye akıl veriyorlardı. Bunların hiçbiri bizi bu (Orta Doğu) bataklığın içinden çıkaramadı.

"Artık farklı bir yola girmeye karar verdim. Yapılamayacağını söylenenleri yaptık. Türkiye'ye yaptıklarımıza birkaç hafta öncesine kadar burun kıvırıyorlardı. Tebrik edilmek için biraz erken ama iyi bir iş yaptık ve çok hayat kurtardık.

"En azından bir askeri operasyondan kurtulduk, binlerce hayat kurtuldu.

"Son yönetim "Esad gitmeli" demişti. Kırmızı çizgi çekmişlerdi. "Çocuklar gazlarla öldürüldü" dediler. Ama çocuklar öldürüldükten sonra bu kırmızı çizginin gereğini getiremediler.

"Orta Doğu'da inanılmaz boyutta bir acı gördük ve 8 trilyon dolar harcadık. Ve bir yandan da bu savaşları asla kazanmak istemedik. Ancak erkek ve kadın o kadar çok askerimiz yaralandı ki, Orta Doğu daha güvenli durumda değil. Çatışmanın başladığı zamandan daha istikrarlı bir durumda değiliz.

"Benim yönetimim göç güvenliğinin ulusal güvenlik olduğunun farkında. Yeni bir dış politikaya ihtiyacımız olduğunu söyledik. ABD'nin askeri gücünü tarihte olmadığı kadar artırdık, 2,5 trilyon dolar yatırım yaptık. Ancak bizim hiçbir şekilde güçsüz kalmamız mümkün olmayacaktır. Savaşmamız gereken yerlerde savaşarak ordumuzu bitirmeyeceğiz. ABD askerlerini ancak güvenliğimiz tehlikede olduğunda ve bir çıkış planımız olduğunda başka yere savaşa gönderebiliriz. Doğru plana ihtiyacımız var.

"Bir kez daha bu ateşkesi sağlayan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından tanıdım. Ülkesini çok seven bir adam, ülkesi için çok şey yapıyor,i yakın zamanda biraraya gelebiliriz. General Mazlum'a da anlayışlı tutumu için teşekkür etmek istiyorum.

"Ordumuzun işi dünyanın polisi olmak değildir. Diğer ülkeler görevlerini yerine getirmeli ve güvenlikte üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.

Hazine Bakanlığı'ndan açıklama

ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.