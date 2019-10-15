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Trump: “Türkiye’nin ekonomisini hızlıca yok etmeye tamamen hazırım”

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Trump: “Türkiye’nin ekonomisini hızlıca yok etmeye tamamen hazırım”
Trump: “Türkiye’nin ekonomisini hızlıca yok etmeye tamamen hazırım”

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'deki Eylemlerine Dair" başlığıyla yayımladığı açıklamada "ABD, Suriye'deki korkunç eylemleri kolaylaştıran ve finanse edenlere yönelik olarak ekonomik yaptırımları agresif bir şekilde kullanmaya devam edecek. Türk liderler bu tehlikeli ve yıkıcı yola devam ederse, Türkiye'nin ekonomisini hızlıca yok etmeye tamamen hazırım" ifadelerine yer verdi

ABD Başkanı Donald Trump, “Türkiye’nin Kuzeydoğu Suriye’deki Eylemlerine Dair” başlığıyla yayımladığı açıklamada “Yakında Türkiye hükümetinin mevcut ve eski yetkilileriyle, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’deki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine destek veren kişilere yaptırım uygulayacak bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını” ifade etti.

Trump’ın twitter’dan paylaştığı yaptırım açıklamasında “Çelik için gümrük vergisi Mayıs ayından önceki gibi yüzde 50’ye çıkarılacak” ve “ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yürüttüğü 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakerelerini derhal durduracak” ifadeleri yer alıyor.

“Türkiye’nin taarruzu bölge güvenliğini tehdit ediyor”

Trump “Türkiye’nin askeri taarruzu sivillerin hayatıyla bölge barışı, güvenliği ve istikrarını tehdit ediyor” dediği açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok net ilettim: Türkiye’nin harekatı insani krize ve olası savaş suçlarına zemin hazırlıyor. Türkiye etnik ve dini azınlıklar dahil olmak üzere, sivillerin güvenliğini  güvence altına almalı. Şu an ve belki gelecekte de bölgedeki IŞİD teröristlerinin devam eden tutukluluklarından sorumlu olmalı. Ne yazık ki Türkiye işgalinin insani etkilerini azaltıyormuş gibi görünmüyor. Daha önce de söylediğim gibi, Suriye’nin kuzeydoğusunda kalan tüm ABD askerlerini çekiyorum. ABD IŞİD’in fiziki halifeliğini yenilgiye uğrattı. Suriye’den ayrılacak olan ABD askerleri durumu takip etmek üzere ve 2014’te yaşananların ve göz ardı edilen IŞİD tehdidinin Irak ve Suriye’yi kırıp geçirdiği dönemin tekrarlanmaması için bölgede yeniden konuşlandırılacak. Az sayıda ABD askeri, IŞİD’in kalıntılarını dağıtmaya devam etmek üzere, güney Suriye’deki At Tanf üssünde kalacak.

Trump’ın yayımladığı açıklama “ABD, Suriye’deki korkunç eylemleri kolaylaştıran ve finanse edenlere yönelik olarak ekonomik yaptırımları agresif bir şekilde kullanmaya devam edecek. Türk liderler bu tehlikeli ve yıkıcı yola devam ederse, Türkiye’nin ekonomisini hızlıca yok etmeye tamamen hazırım” cümleleriyle son buluyor.

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