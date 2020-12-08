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Trump, Türkiye’ye yaptırım öngören 2021 Savunma Bütçesi tasarısını veto edeceğini duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, "zayıf" olduğunu belirttiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda veto edeceğini duyurdu
Trump, Türkiye’ye yaptırım öngören 2021 Savunma Bütçesi tasarısını veto edeceğini duyurdu

Tasarıda, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören maddeler de bulunuyor.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum." ifadesini kullandı. 

Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurguladı. 

ABD Temsilciler Meclisi bugün 2021 Savunma Bütçesi'nin son halini oylayacak. Tasarı buradan geçerse Senatoya gidecek. Senatodan da onay alırsa tasarı yasalaşması için Trump'ın onayına sunulacak.

Savunma tasarısında Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngörülüyordu.

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