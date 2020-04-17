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Trump Üç Aşamalı ‘’Normale Dönüş’’ Planını Açıkladı

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Trump Üç Aşamalı ‘’Normale Dönüş’’ Planını Açıkladı
Trump Üç Aşamalı ‘’Normale Dönüş’’ Planını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin bazı eyaletlerinde dört hafta içinde ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik üç aşamalı bir planı kamuoyuna açıkladı.

Donald Trump önce plan hakkında eyalet valilerini bilgilendirdi, sonra da Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın brifinginde planının ayrıntılarını aktardı.

"Her eyalet farklı" diyen Trump, bazı eyaletlerde ekonomik faaliyetlerin çok kısa sürede yeniden başlayabileceğini, bazı eyaletlerin ise daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Trump, eyalet valilerine, "ne istediklerine bağlı olarak çok, çok hızlı hareket etmeleri" çağrısı yaptı.

ABD'de iki hafta boyunca koronavirüs vakalarında azalma trendi görülen eyaletlerde, günlük yaşamın normale dönmesine yönelik üç aşamalı plan uygulanabilecek.

Planda ikinci ve üçüncü aşamaya geçilmeden önce de vakalarda iki hafta boyunca düşüş görülmesi gerekecek. Trump'ın açıklamasına göre, planının üç aşaması şunlardan oluşuyor.

1. Aşama: Okullar kapalı kalmaya devam edecek. Bakımevlerine ziyaretlere yönelik yasak sürecek. Hastanelerde bazı ameliyatların yeniden yapılmasına başlanabilecek.

2. Aşama: Zorunu olanlar dışındaki seyahatlere de yeniden başlanabilecek. Ancak evden çalışma bir süre daha özendirilecek. Okullar yeniden açılacak. Hastanelerde, yatakta ve ayakta tedavilere yeniden başlanacak.

3. Aşama: Günlük yaşam yeni koşullarda normale dönecek. Ancak herkesten hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları talep edilecek.

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