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Trump Ukrayna'ya yardımı 'muhtemelen' keseceğini söyledi

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ABD'nin yeni başkanı, çatışmanın "çok daha büyük bir şeye" dönüşmesini engellemek istediğini söyledi
Trump Ukrayna'ya yardımı 'muhtemelen' keseceğini söyledi

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Moskova ve Kiev arasında "derhal ateşkes" çağrısında bulunduktan saatler sonra yayınlanan bir röportajda, göreve geldiğinde Ukrayna'ya yapılan Amerikan yardımını "muhtemelen" azaltacağını söyledi. Pazar günü NBC News tarafından yayınlanan röportajda Trump'a, gelecek ay göreve başladıktan sonra Ukrayna'nın "ABD'den daha az yardım almaya hazırlanıp hazırlanmayacağı" soruldu.

"Muhtemelen. Pentagon tarafından bu ayın başında yayınlanan rakamlara göre ABD, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna için 131,36 milyar dolar tahsis etti. Almanya'nın Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre bu miktarın 90 milyar dolardan biraz azı fiilen transfer edildi.

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