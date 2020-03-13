Farklı bir aşamada olunduğunu ve artık bazı kuralların değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Trump, 'ulusal acil durum' ilan etti.

Trump, “Corona virüsüyle mücadele kapsamında yerel ve eyaletler çapında 50 milyar dolara kadar bir fona erişim sağlanacak” dedi.

ABD’deki tüm hastanelerden acil durum hazırlık planlarını devreye sokmasını talep eden Trump, virüsten şüphelenen herkesin test yaptırmasını istedi.

Bir ay içinde 5 milyon test kitinin hazır hale geleceğini ifade eden ABD Başkanı Trump, şunları söyledi:

* Kritik durumlarda yatak sınırlandırılması ortadan kaldırılmış olacak böylece daha fazla hastaya yardım edilebilecek.

* Yaşlı vatandaşlarımız için hastanelerin ek doktor olanağı mümkün olacak.

* Doktorlarımız ne yapacaklarını biliyorlar artık önlerinde herhangi bir engel bulunmayacak.

* Zaman kaybettiren tüzükler ya da yardımı yavaşlatan tüm engeller kaldırılmış olacak.

* Amerikalılar pazar akşamı test yaptırabilecek. 4 koronavirüs testi önümüzdeki hafta hazır olacak.

* Eczacılık firmalarıyla mobil testlerin üretilmesi çalışmaları içindeyiz.

* İnsanlar arabalarından çıkmadan doku/hücre örneği vererek test sonucu alabilecekler

* Ülkemizde çok güçlü bir şekilde bu yönde çalışıyoruz.

* Herkesin bu testi yaptırmasına gerek yok. Bu, gelip geçici bir şey. Bundan çok daha güçlü çıkacağız. Çok şey öğrendik.