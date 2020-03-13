  • BIST 95.605
  • Altın 309,515
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Trump ‘ulusal acil durum’ ilan etti!

» »
Trump ‘ulusal acil durum’ ilan etti!
Trump ‘ulusal acil durum’ ilan etti!

Farklı bir aşamada olunduğunu ve artık bazı kuralların değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Trump, 'ulusal acil durum' ilan etti.

Trump, “Corona virüsüyle mücadele kapsamında yerel ve eyaletler çapında 50 milyar dolara kadar bir fona erişim sağlanacak” dedi.

ABD’deki tüm hastanelerden acil durum hazırlık planlarını devreye sokmasını talep eden Trump, virüsten şüphelenen herkesin test yaptırmasını istedi.

Bir ay içinde 5 milyon test kitinin hazır hale geleceğini ifade eden ABD Başkanı Trump, şunları söyledi:

* Kritik durumlarda yatak sınırlandırılması ortadan kaldırılmış olacak böylece daha fazla hastaya yardım edilebilecek.

* Yaşlı vatandaşlarımız için hastanelerin ek doktor olanağı mümkün olacak.

* Doktorlarımız ne yapacaklarını biliyorlar artık önlerinde herhangi bir engel bulunmayacak.

* Zaman kaybettiren tüzükler ya da yardımı yavaşlatan tüm engeller kaldırılmış olacak.

* Amerikalılar pazar akşamı test yaptırabilecek. 4 koronavirüs testi önümüzdeki hafta hazır olacak.

* Eczacılık firmalarıyla mobil testlerin üretilmesi çalışmaları içindeyiz.

* İnsanlar arabalarından çıkmadan doku/hücre örneği vererek test sonucu alabilecekler

* Ülkemizde çok güçlü bir şekilde bu yönde çalışıyoruz.

* Herkesin bu testi yaptırmasına gerek yok. Bu, gelip geçici bir şey. Bundan çok daha güçlü çıkacağız. Çok şey öğrendik.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray'dan koronavirüs toplantılarında 'gizlilik' talimatı12 Mart 2020 Perşembe 12:49
  • Weınsteın’ın cezası belli oldu.. 23 yıl hapis12 Mart 2020 Perşembe 12:30
  • Trump, Avrupa’dan ABD’ye seyahatleri 30 gün askıya aldı12 Mart 2020 Perşembe 10:07
  • ABD'de koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi11 Mart 2020 Çarşamba 17:32
  • ABD’den, BM’in İdlib ateşkesi için destek açıklamasına engel07 Mart 2020 Cumartesi 12:16
  • Elizabeth Warren, ABD başkanlık yarışından çekildi05 Mart 2020 Perşembe 21:56
  • Maduro el artırdı, "en az 6 çocuk yapın" dedi!05 Mart 2020 Perşembe 18:20
  • Anlaşma sonrası ABD'den Taliban'a ilk saldırı04 Mart 2020 Çarşamba 17:15
  • ABD'de 'Süper Salı' heyecanı: Biden geri döndü, Sanders 'California'da önde'04 Mart 2020 Çarşamba 10:38
  • Şili'de Hükümet Karşıtı Protestolar Devam Ediyor03 Mart 2020 Salı 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti