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Trump UNFICYP konusundaki görüşünü yineledi

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’ne gönderdiği iki ayı kapsayan Kıbrıs raporunda, UNFICYP’in “siyasi süreçlerin sona erdiği bölgelerdeki misyonlarını desteklemediği” görüşünü yinelediği bildirildi.
Trump UNFICYP konusundaki görüşünü yineledi

Alithia gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Kongresi’ne gönderdiği iki aylık raporunda, UNFICYP’in, siyasi süreçlerin sona erdiği bölgelerdeki misyonlarını desteklemediği şeklinde görüşünü yinelediğini belirterek, Trump’ın bu görüşünün Kıbrıs’ı da kapsadığını iddia etti.

Habere göre, Şubat-Mart 2019 tarihlerini kapsayan raporda, 1 Şubat’ta, o dönemin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le telefonda görüştüğü ve barış misyonlarına ilişkin ABD’nin tezini izah ederek “her iki tarafı da iki toplumlu ilişkileri iyileştirmeye çağırdığı” belirtildi.

Habere göre raporda, ABD yetkililerinin Rum yetkilerle gerçekleştirdikleri diğer bazı temaslara da değiniliyor.

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