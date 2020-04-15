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Trump ve Macron telefonda Kovid-19’u görüştü

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Trump ve Macron telefonda Kovid-19’u görüştü
Trump ve Macron telefonda Kovid-19’u görüştü

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkan Emmanuel Macron’un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ve dünya ekonomilerinin yeniden faaliyete geçirilmesi çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, iki liderin perşembe günü telekonferans yoluyla yapılması planlanan G7 liderler toplantısını da görüştüğü kaydedildi.

Trump ve Macron’un görüşmede, kritik bölgesel ve ikili konuları da ele aldığı aktarıldı.

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