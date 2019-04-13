  • BIST 95.977
  • Altın 239,641
  • Dolar 5,7357
  • Euro 6,4910
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Trump ve New York Post İlhan Omar'ı hedef gösterdi; ABD Başkanı'na tepki yağdı

» »
Sosyal medya üzerinden Temsilciler Meclisi'ne giren ilk Müslüman kadınlardan Minnesota eyaleti Demokrat vekili İlhan Omar’ı hedef gösteren ABD Başkanı Donald Trump’a tepki yağdı.
Trump ve New York Post İlhan Omar'ı hedef gösterdi; ABD Başkanı'na tepki yağdı

İlhan Omar'ın, Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) kuruluşu münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmasındaki, "CAIR, 11 Eylül sonrasında kuruldu. Çünkü onlar birileri bir şeyler yaptığı için bizim de sivil özgürlüklere erişimimizin engelleneceğini fark ettiler." açıklamasına ilişkin tartışma tırmanıyor.

Omar’ın "birileri bir şeyler yaptı" ifadesi ile 11 Eylül saldırılarını kastettiğini iddia eden New York Post gazetesi, ikiz kulelerin vurulma anının fotoğrafını "alın size birilerinin yaptığı bir şeyler" manşetiyle paylaştı.

Aşırı sağcı çizgisi ile bilinen New York Post gazetesinin Omar’ı hedef gösteren kampanyasına Trump da katıldı.

Trump twitter hesabından, Omar'ın konuşmasındaki o ifadesinin ilgili video kesiti ile ikiz kulelerin vurulma anının video kesitlerinin montajlandığı bir görüntüyü, "Asla unutmayacağız" ifadesi ile paylaştı.

Trump'ın bu paylaşımına pek çok önemli isimden tepki geldi.

Demokrat Partiden 2020 başkanlık yarışına aday adaylığını açıklayan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren Twitter hesabından, "Başkan görevdeki bir kongre üyesine ve dinlerinden dolayı tüm Amerikalı gruba karşı şiddeti kışkırtıyor. Mide bulandırıcı, utanç verici." paylaşımında bulundu.

Trump'a yine Demokrat Partinden 2020 seçimlerinde aday adaylığını açıklayan Vermont Senatörü Bernie Sanders da tepki gösterdi.

Sanders, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "İlhan Omar, cesur ve güçlü bir lider. Trump'ın ırkçılığını ve nefretini kabullenmeyecek, biz de öyle. Ona karşı mide bulandırıcı ve tehlikeli saldırılar son bulmalı." ifadelerini kullandı.

New York vekili Demokrat Alexandra Ocasio-Cortez ise İlhan Omar’ın hayatının tehlikede olduğunu vurguladı.

Twitter’dan açıklama yapan Ocasio-Cortez, "Başkan'ın bugünkü açık saldırısına tepki göstermesi kongre üyelerinin görevidir. İlhan Omar’ın hayatı tehlikede. Sessiz kalan meslektaşlarımız bir kongre üyesine yönelik açık tehlikeli saldırının suç ortağıdır. Sesimizi yükseltmeliyiz." dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Omar’la henüz konuşmadığını ifade etti.

Twitter’dan çok sayıda kullanıcı da Trump'ın Omar'ı hedef göstermesine tepki gösterdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD: Rusya'nın Venezuela'daki varlığına yanıt vermeye hazırız06 Nisan 2019 Cumartesi 13:09
  • Pompeo, Çavuşoğlu'nun 'Görüşme çarpıtıldı' açıklamasını kabul etmedi: Her kelimenin arkasındayım05 Nisan 2019 Cuma 11:36
  • New York'ta 'Mueller Raporu'nun tamamının halka açılmasını talep eden protestolar düzenlendi05 Nisan 2019 Cuma 09:14
  • 3 bin yavru kedi öldürüldü: ABD'de toksoplazmoz araştırmasında artık kediler kullanılmayacak05 Nisan 2019 Cuma 09:00
  • Peru'da 43 milyon yıl öncesine ait dört bacaklı balina fosili bulundu05 Nisan 2019 Cuma 08:34
  • Kimin baba olduğunu söylemeyen ikizlerin ikisi de nafaka ödeyecek03 Nisan 2019 Çarşamba 14:44
  • ABD'de iki kadından eski başkan yardımcısı Joe Biden'a suçlama: 'Bize uygunsuz şekilde dokundu'03 Nisan 2019 Çarşamba 09:46
  • ABD Yüksek Mahkemesi: İdam mahkumunun acı çekmeden ölme hakkı yok02 Nisan 2019 Salı 13:46
  • ABD'nin en yüksek dağındaki 66 ton donmuş insan dışkısı açığa çıkacak02 Nisan 2019 Salı 09:06
  • Yolsuzluk skandalında Kanada Başbakanı Trudeau üzerindeki baskı büyüyor30 Mart 2019 Cumartesi 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti