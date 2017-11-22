Trump ve Putin Suriye'yi görüştü

Suriye'nin geleceğinin belirleneceği Soçi'deki üçlü zirve öncesi Rusya ve ABD liderleri telefonda görüştü.

Suriye'de siyasi çözüm için çarşamba günü Soçi’de Rusya, İran ve Türkiye arasında yapılacak üçlü zirve öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İki liderin Suriye'nin geleceği için Cenevre görüşmelerinin önemi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada görüşme bir saatten uzun sürdü. Putin ve Trump’ın Suriye’deki iç savaşın ve insani krizin barışçıl yollarla sona erdirilmesi, evlerini terk eden Suriyelilerin geri dönmesi, zararlı dış müdahalelerden ve teröristlere barınak olmaktan kurtarılmış birleşik bir Suriye’de istikrarın sağlanması konusunda hem fikir olduğu belirtildi. Bu amaçla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması ve Cenevre görüşmelerinin desteklenmesine vurgu yapıldı.