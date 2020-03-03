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Trump Ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis Göçmen Konusunu Görüştü

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Beyaz saray: "görüşmede, başkan donald trump yunanistan'ın sınırlarında güvenlik sağlama çabalarını desteklediğini belirtti. Trump, avrupa'ya büyük göçmen hareketliliği konusunda yunanistan'ı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik etti"
Trump Ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis Göçmen Konusunu Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan Başbakanı KiryakosMiçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde Yunanistan'ı sınırındaki mülteci akınına karşı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik ettiği bildirildi. 

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump ve Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Görüşmede, Başkan Trump Yunanistan'ın sınırlarında güvenlik sağlama çabalarını desteklediğini belirtti. Ayrıca Trump, Avrupa'ya büyük göçmen hareketliliği konusunda Yunanistan'ı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik etti." ifadelerine yer verildi. 

- Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bini geçtiği duyuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu duyurmuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler, gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik." açıklamasında bulunmuştu.

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